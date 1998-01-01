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В третьем квартале из России выехали 770 тысяч туристов, въехали всего 4 тысячи

Погранслужба ФСБ РФ опубликовала статистику пересечения российской границы в июле-сентябре этого года

Российские туристы в июле-сентябре совершили почти 771 тыс. туристических поездок в зарубежные страны, общее число выездов за границу сократилось более чем в пять раз и составило 3,1 млн, следует из статистики погранслужбы ФСБ РФ.

Среди тех, кто выезжал с целью туризма, 98% граждан (757,5 тыс.) путешествовали в Турцию. Тем не менее, турпоток из России в эту страну снизился на 68,7% по сравнению с третьим кварталом 2019 года (2,4 млн россиян).

Второе место по числу поездок с целью туризма заняла Великобритания – 4,98 тыс. россиян. За ней следуют ОАЭ, страну с июля по сентябрь посетили 1,8 тыс. человек.

Чуть больше тысячи граждан РФ отправились на Мальдивы, около 600 российских туристов ездили в США.

Шестое место заняла Абхазия (590 российских туристов), за ней следуют – Швейцария (574), Молдова (513), Армения (507), замыкает первую десятку Египет, его посетили 482 россиянина.

Вторую десятку открывает Германия, в третьем квартале туда путешествовали 480 граждан РФ. Далее следуют Узбекистан (258 человек), Испания (230), Италия (200), Киргизия (166), Франция (140), Израиль (137), Австрия (121) и Чехия (109).

Вторую десятку замыкают Нидерланды, в июле-сентябре королевство посетили 103 россиянина.

Всего в третьем квартале за рубеж выехали 3,1 млн россиян, это на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16, 1 млн).

Лидером по общему числу выездов также стала Турция (1,1 млн), на втором месте – Абхазия (1 млн), Украина (400 тыс.), Казахстан (146,2 тыс.), Финляндия (80,1 тыс.).

При этом по данным Погранслужбы ФСБ РФ, в III квартале 2020 г. в Россию с туристическими целями приехало лишь чуть более 4 тысяч иностранцев, почти три четверти из них – из Турции. На втором месте – Великобритания (536 поездки с целью туризма, 13,3%). На третьем – Швейцария (102 визита с целью туризма, или 2,5%).

Всего же в третьем квартале в Россию въехало 1,8 млн иностранцев. Практически все они - граждане Украины, Казахстана, Абхазии и Молдовы, посещавшие нашу страну по личным причинам или с целью работы.

/TOURBUS.RU