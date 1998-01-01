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18 ноября
Тунис готов принимать российских туристов
Тунис ввел единые правила въезда в страну для туристов из всех зарубежных стран, включая Россию
Прибывающие в Тунис граждане, за исключением туристов на чартерных рейсах, с 16 ноября обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и соблюдать двухнедельный карантин. Эти требования теперь одинаковы для граждан всех зарубежных стран, в том числе и России.
Как сообщил нашему порталу г-н Нежи Гуидер, глава Тунисского Национального Офиса по Туризму в России и странах СНГ, «С 16 ноября лица, прибывающие в Тунис из-за рубежа, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки, а также соблюдать двухнедельный карантин либо дома, либо в специально выделенном отеле. Эти меры едины для всех».
Как отметили в турофисе Туниса, желающие могут за свой счет сделать второй тест на коронавирус на шестой день. Если он будет отрицательным, то можно прекратить соблюдать изоляцию.
Между тем, граждане, планирующие поездку в Тунис на пять или менее дней, освобождаются от карантина. «В случае невозможности пройти тест до прибытия, необходимо получить предварительное разрешение в санитарной службе вместе с необходимыми подтверждающими документами, программой пребывания и обязательством с их стороны скрупулезно выполнять профилактические меры», — пояснили в турофисе.
Как отметили в турпредставительстве Туниса, в случае самоизоляции дома, региональные медицинские службы оставляют за собой право посещать жилые помещения с целью проверки соблюдения режима. Если будут выявлены нарушения, то граждан переведут в специальные отели, где они продолжат находиться на карантине за свой счет.
Также турофис сообщает, что отдельные правила вводятся для клиентов туроператоров, прибывающих в Тунис на чартерных рейсах.
В соответствии с инструкцией Генерального Управления гражданской авиации Министерства транспорта и логистики Туниса от 10 ноября 2020 года, все иностранные пассажиры, которые приобрели пакетные туры туроператоров и прибывают при этом в страну чартерными рейсами, освобождаются от ПЦР-теста и самоизоляции.
Они будут обслужены в соответствии с санитарным протоколом для организованных групп. Маски туристам в отелях нужны не будут. Туристы остаются под наблюдением своего гида во время групповых экскурсий и во время проживания в отеле. Самостоятельные экскурсии по стране им не разрешены.
Как отмечает АТОР, такие особые правила для организованных туристов были введены еще в конце августа 2020 года, в Тунисе с тех пор успели отдохнуть таким образом более пяти тысяч организованных туристов из Белоруссии. Ни один случай COVID-19 среди них не зафиксирован.
Однако россияне не могли воспользоваться этой возможностью, так как РФ в то время еще находилась в «красной» зоне для Туниса. Теперь же, с новыми едиными для всех правилами, и гражданам России теоретически доступен пакетный отдых в Тунисе.
Напомним однако, что пока что прямое авиасообщение между Россией и Тунисом пока закрыто. Не выполняются ни регулярные, ни чартерные рейсы. Перелет из России в Тунис сейчас возможен только через Стамбул или Каир.
В пресс-службе «Интуриста» нам так прокомментировали эти новости: «Полагаем, что массового спроса на зимние туры в Тунис с перелетом через Стамбул не будет, во-первых, потому что данные рейсы прилетают в столичный аэропортКарфаген, откуда далеко до морских курортов, во-вторых, купальный сезон в Тунисе уже закончен. К тому же, по прилету нужно будет самоизолироваться на двухнедельный карантин, что подойдет только тем россиянам, которые рассматривают Тунис в качестве зимовки.
Однако сам факт того, что страна открылась для российских путешественников, уже внушает оптимизм и надежду, что к высокому летнему сезону в 2021 году Тунис будет готов принимать прямые российские рейсы».
Ранее власти Туниса делили страны по эпидемиологической ситуации на "зеленые", "оранжевые" и "красные". Граждане стран из зеленого списка могли въезжать только со справкой о тесте, из оранжевого обязана были проходить карантин. Россия входила в красный список государств, гражданам которых был запрещен въезд в Тунис.
В 2019 году Тунис, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, россияне совершили 672 313 поездки (9 место в ТОП-10 по выездному туристическому потоку из РФ).
/TOURBUS.RU
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