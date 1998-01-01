Cергей Шпилько: «В деле реабилитации переболевших коронавирусом альтернативы санаторно-курортному комплексу нет»

«Смысл нашего обращения к президенту состоит в том, что в деле реабилитации переболевших коронавирусом соотечественников альтернативы отечественному санаторно-курортному комплексу нет», - так охарактеризовал инициативу 16-ти федеральных и региональных объединений туристического и санаторно-курортного бизнеса почетный президент РСТ Сергей Шпилько во время состоявшейся вчера онлайн-конференции, организованной информационным центром «Известия», - сообщает наш специальный корреспондент.

При этом г-н Шпилько, являющийся и руководителем комиссии по туриндустрии в Российском союзе промышленников и предпринимателей, заявил: «Мы готовы помочь системе здравоохранения: сейчас самое время использовать потенциал санаторно-курортной отрасли».

«Наши союзники – это программа кэшбека, «низкий» сезон, довольно теплая погода и широкая география санаториев: отдыхать и лечиться в санатории сейчас подчас выгоднее, чем пребывать дома. – считает он. – А в условиях пандемии наличие санкура может стать для России существенным преимуществом».

В этой связи он предложил продлить программу кэшбека до весны следующего года с той целью, чтобы по-максимуму использовать мощности санаториев и тем самым помочь и отрасли, и людям. «Если удастся продлить программу кэшбека, у нас может получиться беспрецедентно успешное межсезонье», – полагает эксперт.

Поддерживает эту точку зрения и Александр Разумов, президент Национальной курортной ассоциации. «Санккур – это максимально эффективный инструмент для решения задачи оздоровления нации и увеличения продолжительности жизни россиян, – уверен он. - Сейчас в больницах и клиниках коек подчас не хватает в то время, как санаторно-курортные мощности простаивают.

Санкур готов гораздо шире участвовать не только о реабилитации больных, но и в повышении иммунитета, оздоровлении населения».

Да и «на местах» в этой инициативе видят только плюсы. В частности, Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма, сообщил о том, что «у нас загрузка довольно хорошая - декабрь и Новый год проданы на 60%». «Санкур и туризм в целом прошли испытание этого года без срывов, - подчеркнул он. - В августе вообще был аншлаг, да и сентябрь прошел с плюсом в 30-40% к показателям 2019 года».

Вместе с тем он уверен, что санкур, поддержанный программой кэшбека, вполне может и впредь стать хорошим инструментом для профилактики заболеваемости, а также поддержания ЗОЖ.

Поддержал его и Александр Курбатов, глава администрации Кисловодска. «Да, мы готовыучаствовать в программе реабилитации ковидных больных, - констатировал он. - Сейчас санкур полностью оснащен всем необходимым оборудованием, включая самое современное. И если грамотно объяснить гражданам, что мы готовы оказать им эту помощь, выгодно это будет всем».

В том же ключе рассуждал и глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев. «Сейчас важно, чтобы люди знали, что возможность для реабилитации у них есть, - подчеркнул он. – Причем не только в других регионах, но и, например, в Петербурге, где имеется более 40 учреждений санкура, располагающих фондом более чем в 13 тыс. коек». По его словам, уже есть и разной продолжительности программы реабилитации таких больных, а использование этого инструмента вполне вписывается и в «Новую туристскую географию» Петербурга.

«В отличие от других типов отдыха, это направление в ближайшем будущем будет стопроцентно востребовано, – оценивает он ситуацию. - Уникальность данной услуги – в ее комплексности: она включает в себя не только лечение, но и влияние ряда природных факторов».

/TOURBUS.RU