«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Грецию

Полеты в Афины будут осуществляться с 21 ноября дважды в неделю

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе компании «Аэрофлот», национальный авиаперевозчик возобновляет выполнение полётов в Афины с 21 ноября. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва — Афины — Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам.

«Продажа билетов открыта на сайте Аэрофлота и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании. Бронирование авиабилетов доступно на сайте авиакомпании и в офисах собственных продаж», - сообщили в пресс-службе.

При этом в компании напомнили, что «Въезд на территорию Греции разрешён только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции.

При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения».

Отметим, что сейчас греческие власти разрешают въезд до пятисот граждан России в неделю по туристическим визам при наличии отрицательного теста на коронавирус, ваучера с подтверждением брони номера в гостинице и заранее полученного электронного разрешения на пересечение границы. Этот режим продлен властями до 30 ноября.

В настоящий момент, согласно сайту авиакомпании, перелет в столицу Греции и обратно обойдется в 18 577 руб. классом «эконом-лайт» и 74 569 руб. в «бизнесе-базовом»





Между тем напомним, что еще 5 ноября глава правительства Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении в стране режима всеобщего карантина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Карантин введен с 7 ноября сроком на три недели по согласованию с главой экспертного совета, инфекционистом Сотирисом Циодрасом. В частности, сейчас для выхода на улицу из отеля туристам нужно отправить СМС-уведомление.

В минувший четверг власти Греции зафиксировали рекордный за время пандемии суточный прирост случаев коронавируса — 3 тыс. 316 новых заражений. Накануне этот показатель составил менее 3 тыс. — 2 тыс. 752. Кроме того, по данным Минздрава страны, было зарегистрировали еще 50 случаев смерти среди инфицированных COVID-19.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражений коронавирусом в стране за время пандемии превышает отметку в 66 тыс., количество летальных исходов среди инфицированных достигло тысячи.

Отметимс также, что, как мы сообщали ранее, с 22 ноября планируется и возобновление пассажирских рейсов «Аэрофлота» по маршруту Москва – Ларнака. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика.

Согласно информации на сайте "Аэрофлота", билет в одну сторону с вылетом 22 ноября можно купить по цене от 14,5 тыс. рублей, багаж не включен.

Напомним, что Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран еще 23 июля, однако России среди них нет.

/TOURBUS.RU