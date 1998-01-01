AZUR air теперь будет летать с острова Занзибар с остановкой в Дар-эс-Саламе

В связи с промежуточной технической посадкой продолжительность рейса в Москву увеличится на два часа

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, в связи с ограниченными в возможностями аэропорта Занзибар, с 21 ноября 2020 года все рейсы с острова Занзибара в Россию будут выполняться с технической посадкой для дозаправки в аэропорту Дар-эс-Салам.

Пассажиры покидать воздушное судно не будут. Соответствующую рассылку получили турагенты туроператоров ANEX Tour и «Интурист», которые загружают эти рейсы.

В пресс-службе ANEX Tour уточнили, что на дозаправку будет выделен один час, в среднем пассажирам нужно будет провести в пути на два часа дольше. Лететь с Занзибара до аэропорта Дар-эс-Салам примерно 30 минут. «Вряд ли это приведет к существенным изменениям в плане выезда из гостиниц», – рассказали в ANEX Tour.

В сообщении также сказано, что рейсы авиакомпаний конкурентов тоже будут выполняться с технической посадкой в выбранном ими аэропорту.

Между тем, в компании PEGAS Touristik, не подтвердили данную информацию. «У нас прямые рейсы без доп. посадки. И мы так собственно уже летаем и продолжим летать», – рассказали в PEGAS Touristik.

В компании Coral Travel также пока не заявляли об увеличении времени полета рейсов партнерской авиакомпании Royal Flight с острова Занзибар в Россию в связи с промежуточными посадками.

Опрошенные АТОР представители туристической розницы, с пониманием отнеслись к незначительной корректировке маршрута. «На самом деле, это было ожидаемо. Аэропорт на Занзибаре все таки местного значения и там явно не рассчитывали на целые воздушные эскадры дальнемагистральных бортов. Возможно, дело в поставках топлива», – полагают эксперты.

Напомним, что ежегодно Танзанию посещает около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.

Россия возобновила авиасообщение с Танзанией 1 августа. Однако авиакомпании начали полеты лишь в октябре, так как это направление не востребовано в летний сезон.

Отметим, что с ноября география вылетов на Занзибар расширилась. У AZUR Аir к ранее имеющимся шести городам вылета на Занзибар (Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск) также добавились еще три: Екатеринбург, Красноярск и Уфа.

У Royal Flight (Coral Travel) рейсы на лайнерах Boeing 767-300 запланированы рейсы из Москвы, Ростова-на-Дону (с 9 ноября), Новосибирска и Уфы (с 14 ноября), Казани (с 11 ноября), Санкт-Петербурга (с 7 ноября), Самары (с 17 ноября), Красноярска (с 16 ноября). Периодичность всех программ – раз в 10 дней.

/TOURBUS.RU