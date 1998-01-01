Названы победитель и призёры онлайн-академии Испании

Четвертый семестр академии Испании был посвящён гастрономическому туризму в самую посещаемую россиянами средиземноморскую страну. Этот образовательный проект в течение пяти лет совместно проводят Отдел туризма посольства Испании в Москве и медиахолдинг «Турбизнес».

В обучении приняли участие больше 350 специалистов. Успешно закончили обучение и получили дипломы «Сертифицированных турагентств по Испании» почти 180 менеджеров российских турфирм. География студентов, как и в прошлые годы охватывала десятки российских городов по всей стране - от Калининграда до Владивостока.

Победителем четвёртого семестра организаторы академии назвали Ольгу Шмагину, менеджера агентства Bounty Tours (уполномоченное агентство компании «Интурист») из Казани (на фото).

По традиции победитель академии награждён двумя авиабилетами в Мадрид. Ими Ольга сможет воспользоваться в будущем году после открытия границ и авиасобщения между нашими странами.

Как отметила Ольга Шмагина в интервью нашему порталу: «Я работаю в туризме девять лет. Испания - одно из моих любимых направлений. Очень рада своей победе и мечтаю в следующем году открыть новые города и места в Испании».

Испанскими сувенирами будут отмечены три выпускника-призёра академии - Сергей Перемутов из агентства «Море туров» в Ярославле, Татьяна Смирнова из Самарского агентства «Авентура» и Сергей Степанов из PskovTravelClub.

Со вчерашнего дня стартовал пятый семестр онлайн-академии. Тема курса «Испанская коллекция» - самые интересные туристические города Испании.

Как всегда, для поступления в академию достаточно пройти простую регистрацию.

Отдел туризма посольства Испании в Москве и медиахолдинг «Турбизнес» поздравляют победителя, призеров и всех выпускников четвёртого семестра академии!

Успешного нового обучения и увлекательного путешествия по городам Испании!