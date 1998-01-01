Эксперты: Локдаун может иметь самые негативные последствия для сферы туризма

«Ползучий локдаун» может оставить Петербург без туристов - в этом высказали уверенность участники конференции «Волна пандемии коронавируса и предприниматели», проведенной по инициативе Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг.

При этом многие специалисты убеждены: если власти хотят реально помочь пострадавшей отрасли, самым лучшим вариантом стала бы отмена ряда налогов в первом квартале 2021 года, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Открывая встречу, которая проходила в гибридном формате одновременно в онлайне и на площадке Hotel Indigo St.Petersburg Tchaikovskogo, собрав несколько десятков экспертов и журналистов, сооснователь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Виктория Шамликашвили заявила, что действующий сейчас в Петербурге порядок ограничений не всегда приводит к должному результату, а дальнейшее «закручивание гаек» может иметь самые негативные последствия для сферы гостеприимства.

«Люди по-прежнему едут в Петербург, как в мировой туристический центр, – считает она. - Но если город не будет о себе заявлять, если сойдет с этой орбиты, его место немедленно будет занято другими туристическими столицами».

При этом, по ее мнению, в городе не хватает эффективной социальной рекламы, которая бы на понятном и современном языке объясняла как местным жителям, так и гостям необходимость соблюдения санитарных норм и уважительного отношения к своему и чужому здоровью. «Для того чтобы поддержать нашу отрасль, на уровне города можно было бы подумать о предоставлении ее предприятиям налоговых кредитов, - сказала она. – Мы за то, чтобы город жил».



В свою очередь Янина Гришина, руководитель РОО «Содействие малому бизнесу», констатировала, что «пока одни комитеты городской администрации помогают отрасли, в основном, представленной малыми предприятиями, выжить, другие своим рвением его уничтожают». По ее словам, в целом ряде случаев проверки сводятся к формализму, когда проверяется не реальное обеспечение безопасности клиентов, а формальное соблюдение требований.

«Проведя собственное исследование, мы выяснили, что сам Комитет по использованию госимущества (ККИ), который проверял бизнес весь октябрь, получил требуемый им QR-код только 30 октября, – сообщила она. – Получается, что, не имея кода стандарта безопасности, сотрудники комитета выписали за октябрь 1300 протоколов, по которым каждое предприятие может заплатить штраф от 50 до 300 тыс. рублей».

Наличие проблем подтвердила и Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга. «К сожалению, если в ходе общения с арендодателями или владельцами помещений нам удается договариваться, сокращать расходы на услуги монополистов по-прежнему очень трудно - на контакт они не идут, – заявила она. – В их отношении пострадавший бизнес сферы гостеприимства в Петербурге не добился ничего ни в снижении тарифов, ни в неначислении пеней и штрафов».

А Лялья Садыкова, общественный омбудсмен Ассоциации индустрии красоты, без обиняков заявила о том, что, за исключением субсидий, «все остальные меры поддержки мы считаем либо неэффективными, либо малоэффективными». Исправить ситуацию могли бы отмена зарплатных налогов и взносов в первом квартале 2021 года или возврат уплаченных налогов в 2019 году в виде субсидий и долгосрочных займов.



В целом предприниматели сферы гостеприимства уверены: обеспечивать безопасность жителей и гостей Петербурга необходимо.

Однако «ползучий локдаун» может привести к тому, что гости в город не поедут, а даже выжившие до сих пор сервисные предприятия новой волны пандемии не переживут.

/TOURBUS.RU