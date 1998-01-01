Таиланд готов принимать российских туристов. Но только богатых.

Россияне, которые имеют на своем счету не менее 1,3 млн рублей, смогут получить двухмесячную тайскую визу

Таиланд разрешил въезд российским туристам, которые могут подтвердить наличие на своем банковском счете 500 тыс. бат (1,3 млн рублей), - сообщает

портал Travel Off Path. По его информации, граждане всех стран мира, независимо от эпидемиологической обстановки, теперь могут претендовать на визы типа TR при желании посетить Таиланд.

Они выдаются на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Однако, чтобы получить эту визу, необходимо подтвердить наличие на банковском счете эквивалента суммы в 500 тыс. бат (около 1,3 млн рублей). Также понадобится страховка на сумму не менее $100 тысяч на весь срок пребывания в Таиланде, она должна покрывать расходы на лечение COVID-19. Стоимость визы составит 30-40 евро.

По прибытии в Таиланд всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту. Затем необходимо отправиться на 14-дневный карантин.

При этом россиянам и жителям большинства стран мира по-прежнему недоступны долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней, поскольку они действуют только для государств с низким уровнем риска по COVID-19. Среди таких стран Китай, Южная Корея, Сингапур, Вьетнам, Австралия, Финляндия, Эстония, Казахстан и некоторые другие.

Глава службы маркетинга российского представительства по туризму Таиланда Константин Кинель сообщил СМИ. что получил из главного офиса ТАТ, согласно которому теперь граждане России могут подать заявку на туристическую визу TR. При этом он отметил, что подтверждения этому от тайского МИД пока нет.

В свою очередь в консульском отделе посольства Таиланда заявляют, что пока что не располагают сведениями о начале выдачи долгосрочных туристических виз.





Отметим, что по состоянию на пятницу в Таиланде зарегистрировано 3852 случаев коронавируса, скончались 60 человек. Это один из самых низких показателей в мире.

/TOURBUS.RU