Европа продолжает закрываться

Власти Австрии, Италии, Франции и Великобритании возвращаются к локдауну на фоне стремительного распространения второй волны коронавируса

В странах Европы продолжают фиксировать стремительные темпы распространения коронавируса, в связи с чем власти принимают новые карантинные меры.

Так, Австрия со вторника ужесточает общественные ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом, сообщил телеканал ORF со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Правила будут действовать с полуночи вторника до 6 декабря. Закрыты будут все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, школы переводят на удаленное обучение. Социальные контакты предписывается свести до минимума, на улицу можно будет выходить только для того, чтобы сделать покупки, сходить на работу, посетить врача или заняться спортом.

Как отмечается, в этом месяце в стране отмечен резкий рост заражения коронавирусом, число новых случаев по данным на 13 ноября составило 9 тыс. 586. Ранее австрийские власти предупреждали, что при тенденции в 6 тыс. случаев COVID-19, выявляемых за сутки, больницы страны окажутся переполненными.

Всего за время пандемии в Австрии зафиксировано 181 тыс. 642 случая болезни, 1 тыс. 608 человек скончались. Более 107,8 тыс. австрийцев выздоровели после болезни. На данный момент болеют свыше 72 тыс. человек.

В соседней Италии пятый день подряд фиксируют рекордный с 6 апреля показатель суточной смертности среди людей с коронавирусом, суточный прирост случаев заражения коронавирусом также возрос — в сутки выявляется более 35 тыс. случаев. Наиболее эпидемиологически неблагоприятным регионом в Италии остается область Ломбардия, где в день выявляется более 9 тыс. случаев коронавируса. Всего в Италии с начала пандемии выявлено свыше 1 млн заражений, более 43,5 тыс. инфицированных скончались. При этом свыше 387 тыс. заболевших выздоровели. Более 635 тыс. жителей страны болеют на данный момент.

В связи с этим в стране в настоящее время обсуждается возможность введения общенационального режима самоизоляции. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято правительством, если до 15 ноября не будет признаков улучшения ситуации.

На данный момент самоизоляция в том или ином виде действует в отдельных областях Италии.

Во Франции вирус также не сбавляет темпов распространения. В последние дни в стране ежедневно выявлется более 30 тыс. случаев заражения. Однако это намного ниже, чем что сегодняшний показатель намного ниже, чем ранее зафиксированные цифры в 58-86 тыс. случаев, фиксировавшиеся неделю назад.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии диагностировано почти два млн случаев заражения, более 43 тыс. заболевших скончались. В больницах на данный момент находятся свыше 32 тыс. инфицированных. Между тем, почти 135 тыс. французов выздоровели, переболев коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране болеют свыше 1,6 млн человек.

С начала месяца в стране действует "новоый этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря.

Выходить из дома можно только, чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить жизненно необходимые покупки или прогуляться на воздухе возле своего дома.

Власти Великобритании в минувший четверг сообщили о рекордном с начала пандемии числе заболевших: в стране за сутки выявили 33 тыс. 470 случаев заражения, что на 10 тыс. 520 больше, чем днем ранее.

Выступая на брифинге по коронавирусу, профессор Стивен Поуис заявил, что по истечении периода локдауна 2 декабря страна не сможет полностью вернуться к привычной жизни. "Мы не вернемся полностью к нормальной жизни — будет необходимость в других мерах, потому что пока вирус все еще есть, нам нужно обеспечить сохранение максимального низкого уровня инфицирования, насколько это возможно, и сокращение возможности передачи вируса", — сказал г-н Поуис.

Всего за время пандемии в Великобритании диагностировано более 1,2 млн случаев заражения, количество летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 50 тыс. Также примерно две недели назад власти ввели частичный режим изоляции — комендантский час с 20:00 по 6:00 местного времени, запрет для ресторанов, кафе и баров работать кроме как на вынос, закрытие театров и музеев.

/TOURBUS.RU