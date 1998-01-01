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16 ноября
Премьер-министр поручил создать национальный туристический проект
На реализацию нового проекта, предусматривающего трехкратный рост внутреннего туризма, будет выделено не менее 542 млрд рублей
На сегодняшнем совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать новый национальный проект, касающийся сферы туризма. - сообщает «Интерфакс».
"Прошу вас организовать работу по созданию нового национального проекта в сфере туризма и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам", — заявил г-н Мишустин в ходе совещания. Данное поручение он дал своему заместителю Дмитрию Чернышенко, который курирует сферу туризма.
Как отмечает информагентство, национальный проект по развитию туризма в 2021-2030 годах будет предусматривать трехкратный рост количества поездок граждан РФ по своей стране, увеличение количества рабочих мест в отрасли до почти 6 млн, увеличение вклада туротрасли в ВВП страны.
Нацпроект будет реализован в рамках трех федеральных проектов, на его реализацию из бюджета будет выделено не менее 542 млрд рублей.
В своем ответном слове вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий туротрасль, отметил, что «проведена большая работа, и президент на прошлой неделе дал согласие на запуск нового нацпроекта. Предварительно со всеми заинтересованными государственными, общественными организациями, с рабочей группой госсовета, с бизнес-сообществом была проведена подготовительная работа и создана правительственная комиссия по развитию туризма. В нее вошли все губернаторы, представители основных бизнесов туристической отрасли».
Он подчеркнул, что основные приоритеты национального проекта – это «интеграция всех мероприятий государственных региональных программ, национальных проектов, федеральных проектов, мероприятий, которые оказывают влияние на развитие туризма и меры государственной поддержки, которые уже сейчас оказываются и будут оказываться правительством».
По его словам, эти меры «будут расширены и продолжены на системной основе. Задача, которая ставится – это сохранить существующий турбизнес и создать понятные прозрачные условия для всех участников рынка, всех участников нацпроекта, особенно в текущих сложных обстоятельствах. Ну и также... дать возможность привлечь инвестиции в индустрию и подкрепить их необходимыми гарантиями.
Это позволит обеспечить эффект синергии, когда на каждый вложенный рубль бюджетных инвестиций будет привлечено не менее 3-4 рублей средств частных инвестиций».
Вице-премьер назвал и целевые показатели национального проекта по развитию внутреннего туризма: его реализация должна довести число турпоездок по России до 140 млн в год и увеличить число занятых в туротрасли до 5 млн.
По словам г-на Чернышенко, очень важно сделать все, чтобы можно было запустить мероприятия национального проекта к грядущему летнему туристическому сезону.
«В настоящее время разрабатывается комплексный план по подготовке и утверждению этого нацпроекта.
Он включает в себя формы проектного управления, создания института развития, которые займутся и стимулированием спроса на туристический продукт, помощью в создании самого продукта, и, конечно, комплексное освоение территорией, включая планирование туристических поток, мастер-планирование, зонирование кластеров, развитие рынков земельных участков, которые будут предоставляться для строительства объектов туриндустрии», — сказал он.
Вице-премьер также подчеркнул, что важной частью плана станет поддержка турбизнеса: «Ну и, конечно, важен «зеленый свет» нашему турбизнесу, поддержка, которая будет включать в себя и льготные условия для получения кредитов. Мы будем помогать субсидированием процентной ставки, и делать многие другие вещи».
/TOURBUS.RU
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