|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
16 ноября
Из Северной столицы в Ярославль - на двухэтажном экспрессе
В предстоящем зимним сезоне транспортное сообщение между Петербургом и Ярославлем, а также Великим Устюгом значительно улучшится
Как стало известно, между городом на Неве и Ярославлем в период предстоящих новогодних выходных запустят специальный состав под названием «Новогодний экспресс»: поезд № 153/154 будет ходить между городами ежедневно в период с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021-го.
По сообщению РЖД, «для расширения транспортной доступности и развития туристических возможностей городов «Золотого кольца» России, холдинг «РЖД» запускает «Новогодний экспресс» Петербург – Ярославль, сформированный из десяти двухэтажных купейных вагонов».
При этом расписание составлено довольно удобно для путешественников: из Северной столицы поезд будет отправляться в 13:15 и прибывать в Ярославль в 22:05, а обратно он станет выходить в 14:25 с прибытием в Петербург в 23:02. Время в пути составит до 8,5 часов, предусмотрены остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз и Рыбинск.
Билеты на «Новогодний экспресс» уже продают как во всех железнодорожных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД»: стоимость на поездку в одну сторону начинается от 999 рублей.
Кроме того, в этом году впервые появятся и прямые регулярные рейсы из Петербурга в Великий Устюг. «Более 65% туристов прибывает в него железнодорожным транспортом, и поэтому мы уделяем развитию этого направления самое пристальное внимание. -подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время недавней встречи с руководством РЖД.
- Наша совместная задача – наладить эффективное железнодорожное сообщение с крупными мегаполисами страны с той целью, чтобы обеспечить качественным и безопасным туристическим продуктом как можно большее число россиян».
И она решается: по словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова, внутрироссийский железнодорожный туризм становится все более популярным у россиян, а для обеспечения транспортной доступности родины Деда Мороза в период новогодних и рождественских праздников сформировано 19 туристических поездов. При этом 9 из них прибудут непосредственно в Великий Устюг, а еще 10 - в Котлас Архангельской области. Причем для того, чтобы доставить туристов из Котласа в Великий Устюг, РЖД организовало пригородный поезд: перевозки на нем начнутся с 18 ноября и продолжатся до 31 января.
Стоит учесть, что этот поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, на день рождения Деда Мороза (18 и 19 ноября), а также ежедневно в новогодние и рождественские праздники (с 30 декабря по 2 января и с 7 по 10 января).
Обновят и вокзал Великого Устюга: его планируется оборудовать постами термометрии и маршрутизировать потоки с учетом социального дистанцирования, адаптировав и для доступа маломобильных групп населения. Кроме того, по предложению губернатора там появится новый арт-объект – двухметровый стакан в фирменном подстаканнике «РЖД».
Появятся и новинки. В частности, генеральный директор компании «РЖД Тур» Олег Каверин заявил, что в этом году из Москвы и Петербурга будут запущены экспериментальные «круизные» туры по кольцевому маршруту с остановками в нескольких городах Русского Севера, включая Великий Устюг. «Все заявленные объемы будут выполнены с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а при необходимости мы готовы увеличить количество составов», – пояснил он.
При этом потенциальным клиентам готовы предложить и другие форматы железнодорожных путешествий. В частности, АО «Дед Мороз» разработало целый пакет предложений для туристов из крупных городов, которые не ограничиваются новогодними праздниками и новогодней тематикой и предусматривают поездки в формате туров выходного дня.
«В ситуации, когда турпоток за границу ограничен, мы имеем уникальную возможность развивать собственные направления, – считает Олег Кувшинников. - Надо воспользоваться ею и максимально эффективно организовать сервисы внутреннего туризма на качественно ином уровне».
Стоит напомнить, что Великий Устюг станет доступен жителям Петербурга и по воздуху: с 15 ноября в него запустят рейсы со стыковкой в Череповце, а без пересадок пассажиры с берегов Невы смогут добраться на родину Деда Мороза 25 и 27 декабря, а также в первые дни января 2021 года.
Рейсы станет выполнять авиакомпания «Северсталь»: направление будут обслуживать воздушные суда CRJ-200 вместимостью до полусотни пассажиров, а стоимость билета составит 5,5 тыс. рублей.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72