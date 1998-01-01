Новости Из Северной столицы в Ярославль - на двухэтажном экспрессе В предстоящем зимним сезоне транспортное сообщение между Петербургом и Ярославлем, а также Великим Устюгом значительно улучшится

Как стало известно, между городом на Неве и Ярославлем в период предстоящих новогодних выходных запустят специальный состав под названием «Новогодний экспресс»: поезд № 153/154 будет ходить между городами ежедневно в период с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021-го. По сообщению РЖД, «для расширения транспортной доступности и развития туристических возможностей городов «Золотого кольца» России, холдинг «РЖД» запускает «Новогодний экспресс» Петербург – Ярославль, сформированный из десяти двухэтажных купейных вагонов». При этом расписание составлено довольно удобно для путешественников: из Северной столицы поезд будет отправляться в 13:15 и прибывать в Ярославль в 22:05, а обратно он станет выходить в 14:25 с прибытием в Петербург в 23:02. Время в пути составит до 8,5 часов, предусмотрены остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз и Рыбинск. Билеты на «Новогодний экспресс» уже продают как во всех железнодорожных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД»: стоимость на поездку в одну сторону начинается от 999 рублей. Кроме того, в этом году впервые появятся и прямые регулярные рейсы из Петербурга в Великий Устюг. «Более 65% туристов прибывает в него железнодорожным транспортом, и поэтому мы уделяем развитию этого направления самое пристальное внимание. -подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время недавней встречи с руководством РЖД. - Наша совместная задача – наладить эффективное железнодорожное сообщение с крупными мегаполисами страны с той целью, чтобы обеспечить качественным и безопасным туристическим продуктом как можно большее число россиян». И она решается: по словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова, внутрироссийский железнодорожный туризм становится все более популярным у россиян, а для обеспечения транспортной доступности родины Деда Мороза в период новогодних и рождественских праздников сформировано 19 туристических поездов. При этом 9 из них прибудут непосредственно в Великий Устюг, а еще 10 - в Котлас Архангельской области. Причем для того, чтобы доставить туристов из Котласа в Великий Устюг, РЖД организовало пригородный поезд: перевозки на нем начнутся с 18 ноября и продолжатся до 31 января. Стоит учесть, что этот поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, на день рождения Деда Мороза (18 и 19 ноября), а также ежедневно в новогодние и рождественские праздники (с 30 декабря по 2 января и с 7 по 10 января). Обновят и вокзал Великого Устюга: его планируется оборудовать постами термометрии и маршрутизировать потоки с учетом социального дистанцирования, адаптировав и для доступа маломобильных групп населения. Кроме того, по предложению губернатора там появится новый арт-объект – двухметровый стакан в фирменном подстаканнике «РЖД». Появятся и новинки. В частности, генеральный директор компании «РЖД Тур» Олег Каверин заявил, что в этом году из Москвы и Петербурга будут запущены экспериментальные «круизные» туры по кольцевому маршруту с остановками в нескольких городах Русского Севера, включая Великий Устюг. «Все заявленные объемы будут выполнены с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а при необходимости мы готовы увеличить количество составов», – пояснил он. При этом потенциальным клиентам готовы предложить и другие форматы железнодорожных путешествий. В частности, АО «Дед Мороз» разработало целый пакет предложений для туристов из крупных городов, которые не ограничиваются новогодними праздниками и новогодней тематикой и предусматривают поездки в формате туров выходного дня. «В ситуации, когда турпоток за границу ограничен, мы имеем уникальную возможность развивать собственные направления, – считает Олег Кувшинников. - Надо воспользоваться ею и максимально эффективно организовать сервисы внутреннего туризма на качественно ином уровне». Стоит напомнить, что Великий Устюг станет доступен жителям Петербурга и по воздуху: с 15 ноября в него запустят рейсы со стыковкой в Череповце, а без пересадок пассажиры с берегов Невы смогут добраться на родину Деда Мороза 25 и 27 декабря, а также в первые дни января 2021 года. Рейсы станет выполнять авиакомпания «Северсталь»: направление будут обслуживать воздушные суда CRJ-200 вместимостью до полусотни пассажиров, а стоимость билета составит 5,5 тыс. рублей. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка