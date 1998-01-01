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16 ноября
В онлайн-академии Испании стартует пятый семестр

Новый курс называется «Испанская коллекция» и посвящен восемнадцати cтаринным городам


В онлайн-академии Испании стартует пятый семестр «Испанская коллекция». В ходе обучения в академии турагенты и путешественники - любители Испании смогут пройтись в режиме онлайн по туристической карте Испании и виртуально посетить 18 выбранных городов, которые неизменно привлекают множество гостей.

Конечно, ими список интересных для туристов испанских городов и регионов далеко не исчерпывается.

В разделе «Библиотека» загружено 15 брошюр на русском языке по разной тематике, а под кнопкой «Видеозал» выставлено 15 видеофильмов об Испании. Эта линейка в ходе обучения будет расширяться.

После изучения материалов студентам необходимо пройти тест. Правильно ответив на все вопросы, любой выпускник сможет распечатать сертификат «Специалист по турпродукту «Города Испании». Владельцы сертификатов будут включены в список участников лотереи памятных призов и испанских сувениров.

Главный приз – два авиабилета в Испанию! Он будет предоставлен победителю (на условиях Отдела туризма посольства Испании в Москве) после открытия границ и возобновления авиасообщения между нашими странами.
Учебный курс продлится до апреля 2021 года.

Чтобы поступить в академию, достаточно зарегистрироваться здесь:
www.spain-academy.ru.
Успешного обучения и увлекательного путешествия по городам Испании!

 


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