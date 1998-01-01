Новости Ростовчане полетели на Занзибар Наши эксперты комментируют начало танзанийских полетных программ Coral Travel и Anex Tour из Ростова-на-Дону

Авиакомпания Royal Flight 9 ноября начала выполнять рейсы из международного аэропорта Платов (Ростова-на-Дону) на остров Занзибар (Танзания), сообщила пресс-служба ростовского аэропорта. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-767 один раз в 10 дней. Вылет в 23:00, прибытие на остров в 07:15. Кроме того 11 ноября полеты на Занзибар из аэропорта Платов также начала выполнять авиакомпания AZUR Аir. Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-767-300W. Чартеры планируются в течение всего осенне-зимнего расписания с частотой раз в 10 дней. Напомним, что ежегодно Танзанию посещает около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс. Россия возобновила авиасообщение с Танзанией 1 августа. Однако авиакомпании начали полеты лишь в октябре, так как это направление не востребовано в летний сезон. Отметим, что с ноября география вылетов Royal Flight на Занзибар расширилась. Так, улететь на остров чартерными рейсами на лайнерах Boeing 767-300 помимо москвичей теперь могут жители еще семи городов. Региональные рейсы запланированы не только из Ростова-на-Дону, но и из Новосибирска и Уфы (с 14 ноября), Казани (с 11 ноября), Санкт-Петербурга (с 7 ноября), Самары (с 17 ноября), Красноярска (с 16 ноября). Периодичность всех программ – раз в 10 дней. У AZUR Аir к ранее имеющимся шести городам вылета на Занзибар (Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск) также добавились еще три: Екатеринбург, Красноярск и Уфа. «Активность туристов на направлении вызвана в том числе привлекательными ценами, многие отели дают спецпредложения, а чартерный перелет также позволяет сделать цену более доступной. Активно грузятся и новогодние заезды. Исходя из этого, мы добавили дополнительные рейсы из Москвы - сейчас на этот период есть вылеты 27 декабря, а также 1, 8 и 11 января, - отметили в компании Anex Tour. Как рассказал нашему порталу Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», «С приходом на ростовское направление «Корала», «Анекс» был вынужден снизить цены на туры на Занзибар на 30% после анонсирования полетов. Безуловно, потребитель понял всю выгоду – тур на 11 дней сейчас стоит всего 60 тысяч! Мы видим массовые продажи и они будут до тех пор, пока цена на двоих за тур не будет превышать 100 тысяч. К нам сейчас едут для полета на Занзибар из Крыма, Краснодара, даже Воронежа, потому что у нас стоимость за тур выгоднее, чем в Москве. Такого раньше не было. Пока нет альтернативных южных городов вылета, высокий спрос будет сохранияться. Но если начнут летать в Танзанию из Краснодара, то из Ростова один рейс нужно будет снимать”.

В свою очередь Дарья Домостроева, PR-директор компании «Интурист» в беседе с нами отметила: «Туры на Занзибар из Ростова, в том числе семейные, бронируют активно. Есть интерес к этим турам у всего Юга, включая Кубань и Северный Кавказ. Перспективы у направления очень хорошие, пока нет альтернативных вариантов». /TOURBUS.RU

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