Гранты Ростуризма получат 474 проекта

Определены победители конкурса проектов в сфере туризма, собравшего более 4 тыс. заявок со всей страны

Определены победители конкурса проектов в сфере туризма на предоставление грантов из бюджета, они получат деньги уже в этом году, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она подчеркнула, что интерес отрасли к этой мере поддержки оказался огромным, всего было подано более 4 тыс. заявок со всей страны. - сообщил «Интерфакс».

"Мы подвели итоги первого в истории конкурса на предоставление грантов. Проекты оценивала конкурсная комиссия из более чем 100 экспертов отрасли и представителей общественных организаций. Победителями стали почти 500 заявок, которые получили наивысший балл, средняя стоимость заявки составила 2,6 млн рублей.

Больше всего подано заявок, направленных на создание комфортных и безопасных условий для отдыха на природе. Это кемпинги, автокемпинги, модульные отели, а также оборудование для их оснащения. Много заявок поступило по разработке новых турмаршрутов и создание безбарьерной туристической среды", — сообщила глава Ростуризма.

По ее словам, на конкурс было представлено много проектов, которые будут менять облик российского туризма, делая его доступнее, разнообразнее и безопаснее.

"К примеру, мы поддержали комплексный проект по оборудованию пляжей Крыма для людей с ограниченными возможностями здоровья. Или инновационное решение для создание модульных некапитальных строений в Арктике и развития кемпингов по всей стране. Все победители получат гранты уже в этом году", — подчеркнула г-жа Догузова.

Как сообщалось ранее, правительство выделило на грантовую поддержку проектов в сфере туризма 1,2 млрд рублей. Заявки принимались с 22 сентября по 8 октября.

"По условиям конкурса получатели грантов, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, должны вложить в свой проект собственные средства в размере не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не превысит 3 млн рублей. До конца года все победители должны заключить соглашения с Ростуризмом на получение гранта. Период реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения", — пояснили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве добавили, что мониторинг исполнения целей гранта будет осуществлять Ростуризм и региональные органы исполнительной власти. После заключения соглашений на сайте конкурса будут сформированы личные страницы каждого грантополучателя для дальнейшего мониторинга реализации проекта, включая фото-отчеты, отзывы и другую информацию, чтобы с проектами смогли ознакомиться всех желающие.

Заявки по направлениям грантов распределились следующим образом:

- 70,5% – по направлению «Приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры»;

- 14,7% – по направлению «Разработка новых туристских маршрутов, мобильных приложений - путеводителей по туристским маршрутам и создание аудиогидов»;

- 7,6% – по направлению «Реализация социальных проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, адаптационные работы по созданию безбарьерной среды»;

- 7% – по направлению «Разработка и реализация программ, содействующих ускоренному развитию туристских проектов, включая структурирование и разработку бизнес-планов будущих туристских проектов».

/TOURBUS.RU