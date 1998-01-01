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13 ноября
Испания будет пускать россиян при наличии ПЦР-теста
Анализы на COVID-19 должны быть предоставлены перед посадкой в самолет в бумажном или электронном виде на испанском или английском языке
"Начиная с 23 ноября путешественникам из стран с высоким уровнем риска понадобятся отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус для въезда в Испанию, сделанные в течение 72 часов. Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию "высокого риска", основан на директивах ЕС и фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами", — сообщает портал The Local.
Как поясняет АТОР, «туристы должны будут заполнить формуляр контроля здоровья перед въездом в Испанию. Он заполняется в электронном виде с помощью QR-кода, сгенерированного на веб-сайте www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health-SpTH.
В этой форме туристу нужно ответить на вопрос, есть ли у него отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный за 72 часа до прибытия в Испанию. Документ должен быть оригиналом, составленным на испанском или английском языке, в бумажном или электронном формате. В рамках проверки пассажира могут в любой момент попросить подтвердить результат теста».
Согласно информации Визового центра Испании в Москве, оформление туристических виз гражданам РФ в настоящий момент приостановлено. Подача заявления на получение визы сейчас возможна от россиян или законных резидентов страны только для следующих категорий граждан: моряки, участники спортивных соревнований, бизнесмены (ранее прошедшие авторизацию в Генеральном консульстве Испании), водители грузовиков, команды самолетов.
При этом настоящее время между Россией и Испанией официально нет прямого регулярного авиасообщения, однако периодически выполняются рейсы, имеющие стратус чартерных. Так, сегодня авиакомпания S7 выполнит рейс из Москвы в Аликанте, а 15 ноября - в Барселону.
Отметим, что, по данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили в Испанию более 1 млн поездок (почти +5% к 2018 году).
/TOURBUS.RU
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