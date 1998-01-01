Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
13 ноября
Испания будет пускать россиян при наличии ПЦР-теста
Анализы на COVID-19 должны быть предоставлены перед посадкой в самолет в бумажном или электронном виде на испанском или английском языке

"Начиная с 23 ноября путешественникам из стран с высоким уровнем риска понадобятся отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус для въезда в Испанию, сделанные в течение 72 часов. Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию "высокого риска", основан на директивах ЕС и фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами", — сообщает портал The Local.

Сейчас в "красную" категорию стран включены государства, где уровень заражения составляет более 150 случаев на 100 тыс. человек за последние 14 дней, а также страны, где общее число инфицированных за последние 14 дней равно или больше 50, но число положительных тестов на COVID-19 составляет 4% и более.
Помимо стран ЕС, Великобритании и Швейцарии в эту категорию попадают Россия, Украина, Грузия, Армения, США и другие государства.

На данный момент отрицательные тесты для въезда в Испанию не понадобятся только путешественникам из Финляндии, некоторых регионов Норвегии и Греции, а также прибывающим с Гренландии, Фарерских и Азорских островов.

Как отмечает портал, анализы на COVID-19 должны быть предоставлены в бумажном или электронном виде на испанском или английском языке. Без теста путешественника не пустят в самолет. В аэропорту по прибытии у туриста повторно измерят температуру и проведут базовый медицинский осмотр.
На Канарских островах требование об отрицательных тестах начнет действовать с 14 ноября.

 

Как поясняет АТОР, «туристы должны будут заполнить формуляр контроля здоровья перед въездом в Испанию. Он заполняется в электронном виде с помощью QR-кода, сгенерированного на веб-сайте www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health-SpTH. 

В этой форме туристу нужно ответить на вопрос, есть ли у него отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный за 72 часа до прибытия в Испанию. Документ должен быть оригиналом, составленным на испанском или английском языке, в бумажном или электронном формате. В рамках проверки пассажира могут в любой момент попросить подтвердить результат теста».

  

Согласно информации Визового центра Испании в Москве,  оформление туристических виз гражданам РФ в настоящий момент приостановлено. Подача заявления на получение визы сейчас возможна от россиян или законных резидентов страны только для следующих категорий граждан: моряки, участники спортивных соревнований, бизнесмены (ранее прошедшие авторизацию в Генеральном консульстве Испании), водители грузовиков, команды самолетов.

 

При этом настоящее время между Россией и Испанией официально нет прямого регулярного авиасообщения, однако периодически выполняются рейсы, имеющие стратус чартерных. Так, сегодня авиакомпания S7 выполнит рейс из Москвы в Аликанте, а 15 ноября - в Барселону.

Отметим, что, по данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили в Испанию более 1 млн поездок (почти +5% к 2018 году).

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 