Новости Испания будет пускать россиян при наличии ПЦР-теста Анализы на COVID-19 должны быть предоставлены перед посадкой в самолет в бумажном или электронном виде на испанском или английском языке

"Начиная с 23 ноября путешественникам из стран с высоким уровнем риска понадобятся отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус для въезда в Испанию, сделанные в течение 72 часов. Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию "высокого риска", основан на директивах ЕС и фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами", — сообщает портал The Local.



Сейчас в "красную" категорию стран включены государства, где уровень заражения составляет более 150 случаев на 100 тыс. человек за последние 14 дней, а также страны, где общее число инфицированных за последние 14 дней равно или больше 50, но число положительных тестов на COVID-19 составляет 4% и более.

Помимо стран ЕС, Великобритании и Швейцарии в эту категорию попадают Россия, Украина, Грузия, Армения, США и другие государства.



На данный момент отрицательные тесты для въезда в Испанию не понадобятся только путешественникам из Финляндии, некоторых регионов Норвегии и Греции, а также прибывающим с Гренландии, Фарерских и Азорских островов.



Как отмечает портал, анализы на COVID-19 должны быть предоставлены в бумажном или электронном виде на испанском или английском языке. Без теста путешественника не пустят в самолет. В аэропорту по прибытии у туриста повторно измерят температуру и проведут базовый медицинский осмотр.

На Канарских островах требование об отрицательных тестах начнет действовать с 14 ноября. Как поясняет АТОР, «туристы должны будут заполнить формуляр контроля здоровья перед въездом в Испанию. Он заполняется в электронном виде с помощью QR-кода, сгенерированного на веб-сайте www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health-SpTH. В этой форме туристу нужно ответить на вопрос, есть ли у него отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный за 72 часа до прибытия в Испанию. Документ должен быть оригиналом, составленным на испанском или английском языке, в бумажном или электронном формате. В рамках проверки пассажира могут в любой момент попросить подтвердить результат теста». Согласно информации Визового центра Испании в Москве, оформление туристических виз гражданам РФ в настоящий момент приостановлено. Подача заявления на получение визы сейчас возможна от россиян или законных резидентов страны только для следующих категорий граждан: моряки, участники спортивных соревнований, бизнесмены (ранее прошедшие авторизацию в Генеральном консульстве Испании), водители грузовиков, команды самолетов. При этом настоящее время между Россией и Испанией официально нет прямого регулярного авиасообщения, однако периодически выполняются рейсы, имеющие стратус чартерных. Так, сегодня авиакомпания S7 выполнит рейс из Москвы в Аликанте, а 15 ноября - в Барселону. Отметим, что, по данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили в Испанию более 1 млн поездок (почти +5% к 2018 году). /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка