Новости На втором российском рейсе на Кубу прилетели 14 больных коронавирусом Туроператор ANEX Tour рассказал, что ждет наших туристов, получивших по прилете на Кубу положительный ПЦР-тест

На втором после возобновления авиасообщения рейсе из России на Кубу выявили 14 туристов с COVID-19. Рейс ZF-535 выполнила авиакомпания AZUR air, самолет 9 ноября отправился из Москвы на курорт Кайо-Коко. "Всем туристам по прилету в аэропорт Кубы сделали бесплатные тесты на коронавирус. На рейсе было выявлено 14 человек с положительным результатом по данным первого анализа. Будет также проведен повторный анализ для исключения ошибки", — сообщили в пресс-службе туроператора ANEX Tour, который выступил заказчиком рейса. Там уточнили, что пациенты с бессимптомным течение заболевания размещаются для лечения и наблюдения в Moron Hotel Hospital. Те, кто контактировал с больными, размещены в отеле Pullman Cayo Coco на изоляции, спустя пять дней им проведут контрольный ПЦР-тест. "Пациенты с осложнениями, требующими стационарного лечения, будут направлены в больницу Hospital General Provincial Roberto Rodríguez Fernández. Таких среди туристов ANEX Tour нет", — добавили в пресс-службе. В компании отметили, что во избежание сложностей туристам следует самостоятельно позаботиться о страховке от невыезда, а также пройти тестирование на ковид перед поездкой. При наличии страхового полиса в случае положительного результата такого теста деньги за тур путешественникам будут возвращены в полном объеме. При наличии страхового полиса в случае положительного результата такого теста деньги за тур путешественникам будут возвращены в полном объеме. Напомним, что первый после возобновления авиасообщения рейс на Кубу прилетел из Москвы 4 ноября, на борту авиакомпании Nordwind находилось 429 туристов Pegas Touristik. У 11 россиян с этого рейса обнаружили коронавирус, еще 8 человек попали в обсерватор. После этого посольство Кубы направило ноту российским туркомпаниям с просьбой донести до сведения туристов важность проверки здоровья перед вылетом в стран "...Все больные имели явные симптомы заболевания. В связи с этим Куба настоятельно призывает российские туристические агентства и туроператоров довести до сведения клиентов важность проверки состояния их здоровья перед вылетом в страну", — говорится в письме посольства. В посольстве попросили туристов "проявить социальную ответственность перед семьей или сопровождающими лицами, остальными туристами и, наконец, перед кубинским населением, которое в настоящее время борется с последними случаями заражения Covid-19 на своей территории". «Нам очень важно, чтобы все пассажиры, которые прилетают на Кубу, были здоровы», – заявил в свою очередь Хуан Карлос Эскалона, советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Глава кубинского турофиса также сообщил, что всех путешественников с положительным тестом на коронавирус будут отправлять вместо военного госпиталя в отель Morón, который находится в городе Морон в 25 км от аэропорта Кайо-Коко. Эта гостиница будет временно перепрофилирована под лечение туристов. В свою очередь туристов, у которых имеется отрицательный тест, но которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией, поселят под наблюдение врачей в отель Pullman 4* на 3-4 дня, после чего им снова проведут ПЦР-тест. Если он окажется отрицательным, то им разрешат вернуться в свой забронированный отель для продолжения отдыха. Отметим также, что положительные результаты анализа на COVID-19 подтвердились у двух пассажиров рейса «Аэрофлота» SU 2184, выполнявшегося 5 ноября из Москвы в Вену. Об это сообщило на днях австрийское издание Vienna.At.

/TOURBUS.RU

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