Эксперты: «Еще год назад приходилось объяснять, зачем вообще нужен промышленный туризм»

Промышленный туризм способен привлекать гостей в большом количестве, - об этом в ходе форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

И предложил уже в следующем году поддержать это направление за счет государства на федеральном уровне, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

По его мнению, создание с помощью бюджетных средств демонстрационных, дегустационных, смотровых и пр. площадок на предприятиях могло бы значительно способствовать продвижению и промышленного туризма, и национальных брендов. Олег Кувшинников привел яркий пример: по его оценке, развитие этого туристического направления позволило моногороду Череповец увеличить число туристов с 200 тыс. до 450 тыс. в год.

«Создав музей мы поняли, что нужно открыть и промплощадку: если не пустим на «Северсталь» туристов, одними интерактивными технологиями их не привлечем, – пояснил он. - И мы открыли «Стан 2000» - галерею для туристов, разработали безопасный маршрут. Теперь туристы видят мощь промышленной России, уникальное оборудование, которого в мире – единицы».

Он сообщил, что идея оказалась востребована. Так, компания «Фосагро» построила интерактивный музей «Зеленая планета», в котором можно видеть, как производятся минеральные удобрения и как они влияют на почву. А затем «промышленный туризм начал широко шагать по области»: свои производства «открыли» для туристов на Вологодском молочном заводе, на шоколадной фабрике и в выпускающей кружева «Снежинке».

«Сегодня в Вологодской области 27 предприятий в 13 муниципалитетах проводят профессиональные экскурсии, а 13 музеев перепрофилировали экспозиции под историю наших знаменитых брендов», - не без гордости заявил глава региона.

При этом «если бы предприятия могли получать федеральные гранты, мы сделали бы огромный маркетинговый ход по продвижению национальных брендов», - считает Олег Кувшинников.

Большой потенциал промышленного туризма видят и другие специалисты. Так, Ольга Шандуренко, руководитель программы АНО «Агентство стратегических инициатив», говорит, что «если год назад приходилось объяснять предприятиям, зачем промышленный туризм нужен вообще, теперь они сами зачастую становятся инициаторами разработки соответствующих программ».

В связи с чем с помощью АСИ и была разработана методология развития промышленного туризма - универсальный инструмент создания турпродукта, подготовленный по принципу «Бери и делай».

«Промышленный туризм прекрасно вписывается практически в любые иные виды туризма, позволяя формировать новые продукты, – считает Ольга Шандуренко. - К тому же, безусловно, есть и целевые аудитории, для которых это направление особенно интересно».

Причем если на территории заводов и фабрик все находится под контролем специалистов предприятий, вся остальная организация визитов ложится на плечи турбизнеса. «Это делает направление перспективным и интересным как для самих предприятий, так и для туристической отрасли», - считает эксперт.



Опыт успешного развития направления есть и в других регионах РФ. Например, Наталья Тюкавкина, директор национального туристического центра «Якутия», подчеркнула, что из принятых в 2019 году в регионе 201-й тыс. туристов «многие приезжали как раз с целью увидеть, как добываются алмазы, производятся ножи или изготавливается национальная одежда».

По ее словам, в рамках сотрудничества с АСИ в регионе выбрали шесть разных по отраслям предприятий, на которых как раз и можно показать гостям что-то особенное. «В перспективе мы намерены организовать для туристов и мастер-классы», – сообщила специалист.

/TOURBUS.RU