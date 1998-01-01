Утвержден порядок оформления российских электронных виз

Эксперты ожидают, что влияние введения электронных виз Россия ощутит не раньше 2022 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оформления электронных виз для иностранных граждан, - сообщает «Интерфакс».

Ранее в июле президент подписал указ о введении с 1 января 2021 года в России универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан.

Электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте министерства иностранных дел или с помощью мобильного приложения. Получить ее можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления.

Срок оформления не превысит четырех дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИДа.

При пересечении границы с Россией иностранному гражданину понадобится предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Ранее г-н Мишустин также утвердил список стран, граждане которых смогут оформить электронные визы в РФ. В него вошли 52 государства — это те же страны, граждане которых ранее могли посещать Санкт-Петербург и Калининградскую область по электронным визам.

Отметим, что в 2019 году иностранные туристы совершили в Россию 5 млн турпоездок, на 20,5 больше, чем годом ранее. По данным Ростуризма, потери от закрытия границ из-за пандемии коронавируса в 2020 году составили около 500 млрд рублей. Чаще всего туристы приезжали из Китая, Германии и Южной Кореи.

Ранее представители турбизнеса отметили, что отрасль очень рассчитывает на электронные визы, которые начнут действовать в 2021 году. По их словам, в условиях нормальной ситуации поток бы вырос на 40-60%, но из-за пандемии такого скачка не будет.

Эксперты добавили, что въездной туризм в России начнет восстанавливаться не раньше второй половины следующего года. А влияние электронных виз Россия ощутит не раньше 2022 года — в первую очередь из-за страха путешествовать.

Отметим также, что, как заявила вчера в ходе онлайн-конференции "Крылья будущего-2020" советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова. "Выездной поток у нас пока превышает въездной. Ключевая задача – выровнять эти показатели как минимум, а лучше поменять в пользу того, чтобы въезжало туристов гораздо больше, чем выезжало"

Г-жа Рыбакова отметила, что в достижении цели поможет введение электронных виз в 2021 году. "Но нужно считать не в туристах, а в экспорте услуг. Если в 2017 году он был $9 млрд, то к 2035 году мы хотим видеть около $30 млрд – то есть, цифра должна увеличиться в три раза", — подчеркнула она.

/TOURBUS.RU