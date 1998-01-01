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12 ноября
Правительство продлило налоговую отсрочку для турбизнеса

Ранее Ассоциация туроператоров просила освободить турфирмы от уплаты части налогов за этот год


Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, - сооющает сегодня Ассоциация туроператоров России.

 

Ранее весной малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей на полгода получили отсрочку по налогам и взносам.

 

«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу для того, чтобы снизить издержки и восстановиться требуется дополнительная помощь государства.

оэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца – до конца года», – сообщил Михаил Мишустин.

 

Речь идет о тех компаниях, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательных и спортивных сферах.

Участники туристического рынка считают важной поддержку в виде налоговых послаблений и моратория на проверки, отмечают в ассоциации.

 

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров направляла письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца I квартала 2021 года».

 

При этом в АТОР подчеркивают, что важно предоставить турфирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за 2020 год, а не отсрочку налоговых платежей. Отсрочки приводят к накоплению долгов перед бюджетом, и, соответственно, в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел в компаниях.

/TOURBUS.RU


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