Посольство России на Кипре сообщило о возобновлении авиасообщения между двумя странами

Диппредставительство подтверждает, что «Аэрофлот» начинает полеты из Москвы в Ларнаку с 22 ноября

Посольство России на Кипре сообщило о возобновлении авиасообщения по направлению Москва – Ларнака — Москва с 22 ноября.

"По информации авиакомпании "Аэрофлот", с 22.11 планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва – Ларнака — Москва. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика", — говорится в сообщении посольства в твиттере.

Согласно информации на сайте "Аэрофлота", билет в одну сторону с вылетом 22 ноября можно купить по цене от 14,5 тыс. рублей, багаж не включен.

Напомним, что Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран еще 23 июля, однако России среди них нет.

Отметим, что в конце октября власти Кипра объявили, что ужесточют ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом,.

Сейчас жители Кипра обязаны носить маски в помещениях и зданиях, исключения сделаны для занятий спортом. Кроме того, ввееден запрет на встречи в общественных местах и дома группами более 10 человек.

Кинотеатрам и театрам разрешено заполнять залы не более, чем на 50%. Кафе и рестораны, работающие в закрытых помещениях, могут обслуживать одновременно не более 75 человек, на открытом воздухе — до 150 человек. При этом, столики должны находиться на расстоянии как минимум двух метров. В Лимассоле и на Пафосе также вводен комендантский час. Все передвижения в период с 23:00 до 5:00 утра запрещены, за исключением поездок на работу, посещения аптек и экстренных медицинских ситуаций.

Между тем ранее замминистра туризма страны Саввас Пердиос заявил, что Кипр может стать первоклассным зимним туристическим направлением благодаря устойчивой ситуации с COVID-19.

"Кипр может стать первоклассным туристическим зимним направлением благодаря очень хорошей эпидемиологической ситуации по сравнению с другими странами. Тем не менее, развитие туризма будет зависеть от стабильности обстановки, а иностранные туристы будут распределены на категории в зависимости от ситуации с COVID-19 в их странах", — отметил он в прошлрм месяце в беседе с корреспондентом местного издания Cyprus Mail.

По информации «Интерфакса», за время пандемии на Кипре выявлено более 3 тыс. случаев заражения COVID-19, около 30 человек скончались.

/TOURBUS.RU