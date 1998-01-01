«Новая туристская география» откроет туристам неизвестный Петербург

Главный петербургский проект последнего времени, «Новая туристская география», обзавелась собственным интернет-порталом, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Проект направлен на формирование новой организации городской гостевой среды, а также создание специализированных туристских районов, формирующих новый облик Петербурга на мировом рынке и способствующих появлению новых продуктов и локальных брендов», – так описывается его суть.

Проект реализуется при поддержке профильного комитета Смольного, Центра стратегических разработок «Северо-Запад», а также Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

«Помимо того, что это новые объекты, впечатления, эмоции и дальнейшие туристские продукты, это ещё и возможность рассредоточить туристские потоки в городе, и причина вернуться к нам снова и снова, – так о целях «раскрутки» программы «Новая туристская и культурная география Санкт-Петербурга» говорит глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

– Уникальных мест у нас достаточно много - это и Крестовский остров, и пространство «Новая Голландия», и «Ленполиграфмаш», и «Остров фортов» в Кронштадте. Проект должен показать, что Петербург способен удивлять, а туристские возможности города очень многогранны».

На новом сайте представлен ряд новых направлений для отдыха туристов и горожан, в числе которых «Петербург – столица дизайна», «Современный театр» и ряд других. Кроме того, там имеется и большой раздел, посвященный новым трендам и практикам продвижения в туризме.

В частности, речь идет об анализе внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на развитие сферы туризма Петербурга с учётом прогнозной динамики конъюнктуры рынка и факторов глубокого ограничения (SARS-CoV-2 и прочее), обосновании принципов формирования маркетинговой стратегии развития туризма, разработке критериев и показателей оценки турпотока, сегментации туристического рынка и оценке приоритетных видов туризма.

«Сейчас крайне важно определиться с тем, что и как следует делать в условиях, когда туризм подвергается небывалым испытаниям, - считает глава компании «Леон Элит тревел» Жанна Ямпольская.

- Кроме того, необходимо предлагать потенциальным клиентам и новый турпродукт, который даже в нынешних условиях может быть ими востребован. «Новая туристская география» - проект, который как раз и помогает найти ответы на многие насущные вопросы отрасли».

/TOURBUS.RU