Новости Горячие авиановости Врио главы "Аэрофлота" назначен Андрей Чиханчин/ Турецкая авиакомпания Pegasus открыла рейсы из Антальи в Москву/ Аэропорт Гаваны возобновит работу 15 ноября

Врио главы "Аэрофлота" назначен Андрей Чиханчин "Приказом по ПАО "Аэрофлот" от 9 ноября временное исполнение обязанностей генерального директора общества возложено на Чиханчина Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора, — сообщили в пресс-службе компании. Эксперты называют это назначение «техническим». Как сообщалось, прежний гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев назначен министром транспорта РФ вместо Евгения Дитриха. Источники "Интерфакса", Forbes, РБК называли основным претендентом на пост СЕО авиакомпании Михаила Полубояринова. В 2003-2009 гг. Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова. Затем он работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу РФ). Г-н Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем. Pegasus открыла рейсы из Антальи в Москву Турецкая авиакомпания Pegasus 10 ноября открыла регулярные рейсы из Антальи в Москву, сообщает аэропорт "Домодедово". Полеты будут выполняться три раза в неделю. С 1 августа Pegasus запустила ежедневные рейсы в Москву из Стамбула, с 16 августа — из Аланьи. В сентябре перевозчик возобновил полеты в курортные города Бодрум и Даламан. "После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией рейсами Pegasus Airlines воспользовались 52 тыс. пассажиров. Это на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года", — отмечает аэропорт. Аэропорт Гаваны возобновит работу 15 ноября Аэропорт Гаваны возобновит работу спустя около восьми месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса, сообщают испаноязычные СМИ. Коммерческие авиарейсы начнут осуществлять и принимать с воскресенья, 15 ноября. По прибытии у пассажиров международных рейсов будут измерять температуру и брать анализ на коронавирус. До момента получения результатов, что будет занимать около суток, им будет запрещено свободно перемещаться по стране. Кроме того, все прибывшие на Кубу из других стран должны будут через 5 дней сдать повторный тест на COVID-19. За время пандемии на Кубе выявили 7,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 130 человек скончались. /TOURBUS.RU

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