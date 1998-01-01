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12 ноября
Источники: Увеличивается число рейсов в Дубай, ОАЭ и на Кубу, а также разрешаются полеты на Сейшелы и в Эфиопию
Сразу несколько источников и телеграм-каналов утверждают, что решение о разрешении новых полетных программ уже принято

По данным источников, которые сегодня обнародовал АТОР, уже с понедельника 16 ноября количество разрешенных регулярных рейсов из Москвы в Дубай может быть увеличено до 14 в неделю – по чемь со стороны РФ и ОАЭ. Предполагается, что новые частоты получат «Аэрофлот» и «Эмирейтс».

Как сообщил источник в отрасли, российская сторона уже информировала авиавласти ОАЭ о планах на увеличение частоты полетов между Москвой и эмиратом Дубай. Дубай не против увеличения количества рейсов.

 

Тем не менее, окончательное решение Россией еще не принято. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ пока официально не сообщал о возможности увеличения частоты полетов по этому маршруту.

«Если новые рейсы будут добавлены, а выполнять их смогут другие российские перевозчики, стоимость билетов может снизиться до 50% (кроме периода новогодних праздников). Если на маршруте останутся только те же перевозчики, снижение будет не таким существенным – до 15%», – считает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Другие опрошенные эксперты прогнозируют снижение тарифа на авиаперевозки в ОАЭ до 20%.

 

По данным источников АТОР, увеличение частоты полетов прогнозируется и по направлению Мальдивы. Речь также идет о семи рейсах в неделю. Выполнять их, как ожидается, тоже будет только «Аэрофлот».

Как ожидается, увеличение количества рейсов на Мальдивы произойдет с 22 ноября. Здесь также прогнозируется снижение цены авиабилетов в составе тура, однако эксперты пока затрудняются оценить его в процентном соотношении.

 

Также в ноябре могут открыться три новых направления. Это Сейшелы (аэропорт Виктория), Эфиопия (Аддис- Абеба), а также Казахстан (Алма-Ата) — до трех рейсов в неделю. Ранее в Казахстан из России во время пандемии летали только в Нур-Султан.  

 

На Сейшелы и в Казахстан будет разрешено выполнять по три рейса в неделю, в Эфиопию – три рейса. Такая информация содержится в специальной ноте, разосланной российской стороной авиакомпаниям (ее оригинал опубликован одним из профессиональных телеграм-каналов).

 

Согласно этому документу, подтверждается, что частота рейсов в ОАЭ увеличивается до семи рейсов в неделю, на Мальдивы – до 8 рейсов в неделю. Также здесь говорится про увеличение частоты полетов на Кубу – до 4 рейсов в неделю,  в Нур-Султан (столица Казахстана) – до 3 рейсов в неделю.

При этом в телеграмме сообщается, что новые направления действуют с 11 ноября. Однако напомним, что на сегодня оперативный штаб соответствующих заявлений не сделал.

 

Напомним, что неделю назад  в официальном твиттер-аккаунте МИД России уже появлялся появился твит, в котором спикер ведомства Мария Захарова сообщала об открытии новых направлений, таких как «Доминиканская Республика, Марокко и другие страны». Однако, как известно, решения по этому вопросу до сих пор не принято.

/TOURBUS.RU


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