|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
12 ноября
Туристы из регионов не поедут в «неновогоднюю» Москву
Туроператоры сообщают о прекращении бронирования праздничных туров в Москву после информации об отмене в столице новогодних мероприятий
Туроператоры сообщили о почти полном прекращении продаж новогодних туров в Москву, главная причина — ограничительные меры, введенные властями столицы, - сообщает «Интерфакс».
Напомним, что вчера мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября по 15 января в Москве заметно ограничивается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. С 23 до 6 часов запрещена работа ресторанов, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах.
"Новогодних праздников и зимних каникул ждали не только жители и гости столицы, но и турбизнес — за этот период можно было бы отчасти компенсировать потери тяжелого 2020 года. И для многих туроператоров стал ударом вчерашний указ мэра Москвы об усилении ограничительных мер, поскольку они набрали много мест в гостиницах, выставили экскурсии, и продажи на новогодние даты уже пошли, в том числе по акции с кэшбеком", — рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
По словам г-жи Тюриной, в целом у туроператоров продаж новогодних туров в Москву почти нет, хотя направлением туристы интересуются.
"Многие хотели увидеть Кремлевскую елку, а на днях стало известно, что она пройдет только в онлайн-формате. Еще и московские музеи закрываются до конца праздников. Широких народных гуляний из-за коронавируса, скорее всего, тоже не будет. О каком спросе можно говорить?", — заметила эксперт.
Эксперт добавила, что туристы также опасаются отмены поездок и возможного возврата денег, если Москву опять закроют для въезда, как это было весной.
"Московские власти все время говорят, что город не закроется, пропусков и QR-кодов не будет. И все же опасения людей очень велики. Сомнения подогревает и снятие РЖД части поездов из регионов в Москву в ноябре-декабре. Пока новогодних дат эти отмены не коснулись, но тенденция настораживает", — отметила г-жа Тюрина.
По ее словам, туристы не спешат бронировать поездки в столицу и ждут прояснения ситуации. «В сентябре продажи туров в Москву оживились, но с начала октября, как появились новые антивирусные запреты, все сошло на нет. Даже программа кэшбека не помогает. Остается надежда, что бронировать начнут позже, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, и власти ослабят ограничения. Тогда с конца ноября — в начале декабря могут пойти бронирования", — заключила эксперт.
Как мы сообщали ранее, что cтоличные музеи между тем также ждут разъяснения властей о дальнейшей работе и надеются, что им разрешат работать с требуемой заполняемостью залов в 25%, что поможет избежать закрытия.
"Для нас это было крайне неожиданно, потому что мы уже давно открыты для посетителей, работаем в чрезвычайно скромном режиме. Количество людей, которые посещают музей где-то 25-30% от прежнего количества. Мы живем в пустом музее, где люди чувствуют себя не просто безопасно, это самое безопасное место Москвы", — отметила в этой связи директор Пушкинского музея Марина Лошак, комментируя введённые столичными властями ограничения по работе учреждений культуры.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72