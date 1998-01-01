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11 ноября
Cтоличные музеи опасаются полного закрытия
До середины января московским музеям запретили проведение выставок и групповых экскурсий
Федеральные музеи в Москве с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок, групповых экскурсий и других мероприятий, говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Согласно документу, музеи должны будут обеспечить соблюдение посетителями дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга, а также исключить встречные потоки.
Минкультуры РФ также дало указание подведомственным театрам, учреждениям, организующим концертные мероприятия, а также кинозалам в Москве продавать не более 25% билетов на мероприятия в период с 13 ноября по 15 января включительно, с учетом ранее реализованных билетов.
Как напоминает «Интерфакс», столичные учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%. Во вторник было объявлено, что в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.
Столичные музеи между тем ждут разъяснения властей о дальнейшей работе и надеются, что им разрешат работать с 25% заполняемостью залов, что поможет избежать закрытия, - сообщает «Интерфакс».
"Для нас это было крайне неожиданно, потому что мы уже давно открыты для посетителей, работаем в чрезвычайно скромном режиме. Количество людей, которые посещают музей где-то 25-30% от прежнего количества. Мы живем в пустом музее, где люди чувствуют себя не просто безопасно, это самое безопасное место Москвы", — сказала "Интерфаксу" директор Пушкинского музея Марина Лошак, комментируя введённые столичными властями ограничения по работе учреждений культуры.
В свою очередь начальник управления Государственного Исторического музея по связям с общественностью Мария Лемигова в разговоре отметила, что музеи "безусловно, в полной мере озабочены ситуацией с распространением коронавируса, но Исторический музей, и также наши другие коллеги — московские федеральные музеи — мы говорим о том, что сейчас московские музеи одно из самых безопасных мест проведения досуга, потому что музеи сейчас работают на четверть заполняемости".
"Мы надеемся, что столичные власти и министерство культуры разрешат музеям работать по правилам, таким же, как будут работать театры и кинотеатры с 25% заполняемость залов. Эта мера позволит не закрывать музеи и всем желающим прикоснуться к искусству", — заключила г-жа Лемигова.
/TOURBUS.RU
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