В Петербурге резко увеличилось число продаваемых гостиниц

В ситуации усиления эпидемиологических ограничений и неопределенности с будущим в городе на Неве растет объем предложения на рынке продажи объектов размещения: статистика показывает, что в Северной столице готовы продать или сдать в аренду не менее полутысячи гостиниц, хостелов, баз отдыха и т. д. , - сообщает наш петербургский корреспондент.

Статистика специализирующихся на реализации готового бизнеса компаний говорит о том, что число предложений в этом сегменте рынка увеличивается. Так, в базе данных одной из них в настоящее время содержится информация о 553 предложениях по продаже или аренде объектов размещения, из которых только на хостелы приходится 148.

В другой компании имеется в наличии 359 аналогичных предложений: желающим купить, кроме больших объектов, готовы продать или сдать в аренду 75 хостелов и 86 мини-отелей.

Самым дорогим предложением является, в частности, продажа отдельно стоящего здания площадью более 6 тыс. м2 с действующим отелем 3* (119 номеров пяти категорий) и рестораном, а также собственным земельным участком площадью около 2 тыс. м2. «Есть сайт, отель работает на всех известных площадках. Обученный персонал, налажены все системы. Имеются два конференц-зала на 40 и на 112 человек и ресторан на 172 места», – сообщает продавец. Цена вопроса 790 млн рублей.

Однако есть и гораздо более скромные предложения: находящиеся в центре Петербурга, полностью оборудованные помещения площадью 100-150 кв. м., способные разместить 20-25 человек, сдаются в аренду за 70-80 тыс. рублей в месяц. А если платить сразу за год, такой объект размещения можно арендовать всего за 300 тыс. Типичный вариант – 4-5 номеров, 2-3 санузла и небольшая кухня-столовая.

«Бизнес прибыльный, рейтинг высокий, есть клиентская база», – расхваливают свои предложения продавцы, обещая максимально короткие сроки окупаемости и ежемесячный доход по меньшей мере в несколько сот тысяч рублей.

Однако желающих приобретать ставшие проблемными объекты немного. Ведь впереди «низкий» сезон, а перспективы роста потока гостей в Петербург крайне туманны. «Так как Петербург в этом году остался без иностранцев и командированных, на которых зарабатывал, ситуация складывается крайне сложная, - считает Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга.

– Бизнес в сфере гостеприимства дышит на ладан. И самое неприятное состоит в том, что нет никакой ясности по поводу следующего года: скорее всего, он тоже будет крайне экономически трудным».

В этой связи эксперты ожидают увеличения объема предложения не только на рынке объектов размещения, но и на туристическом. «При отсутствии поддержки со стороны государства туротрасль могут ожидать необратимые последствия», - считает председатель правления РСТ-Северо-Запад Леонид Флит.

И хотя предложение по продаже туристического бизнеса пока невелико (речь идет о десятке-двух компаний), тревожные звоночки есть. Так, на одном из сайтов к реализации предлагают агентство с более чем двадцатилетней историей (основано в 1999 году), работающее под одним из известных брендов: по словам продавцов, оно имеет регулярный оборот в 4 млн рублей и приносит прибыль до 450 тыс. в месяц. Цена соответствующая – 3,5 млн. Однако купить турфирму в Петербурге сейчас можно и за 300, и за 450 тыс. рублей.

В отличие от объектов размещения, содержание которых в любом случае предполагает наличие достаточно больших расходов и поэтому вызывает у владельцев желание их побыстрее продать, многие турфирмы города находятся в своего рода анабиозе, ожидая изменений в лучшую сторону.

«Те, кто работает на прием, так и не смогли выйти в плюс – они по-прежнему несут убытки, - констатирует ситуацию руководитель Лиги туроператоров Петербурга Кирилл Соколов. – Той помощи, что уже была оказана отрасли, недостаточно, и такая мера, как налоговые каникулы, помогла бы ей дотянуть до лучших времен».

/TOURBUS.RU