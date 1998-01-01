Новости Посольство Кубы просит российских туристов провериться на Covid-19 до вылета на остров Обращение кубинских дипломатов последовало после того, как у 11 пассажиров первого чартерного рейса из России на Кубу был выявлен коронавирус

Посольство Кубы направило ноту российским туркомпаниям с просьбой донести до сведения туристов важность проверки здоровья перед вылетом в страну, - сообщает «Интерфакс». Напомним, что обращение посольства появилось после того, как первый после возобновления авиасообщения рейс на Кубу прилетел из Москвы 4 ноября. На его борту авиакомпании Nordwind находилось 429 туристов Pegas Touristik. Для посадки в самолет тесты на Covid-19 не требовались, но кубинские медики провели их для всех пассажиров по прилету в аэропорт курорта Кайо-Коко. В результате у 11 россиян обнаружили коронавирус, еще 8 человек попали в обсерватор. "Все больные имели явные симптомы заболевания. В связи с этим Куба настоятельно призывает российские туристические агентства и туроператоров довести до сведения клиентов важность проверки состояния их здоровья перед вылетом в страну", — говорится в письме посольства. В посольстве попросили туристов "проявить социальную ответственность перед семьей или сопровождающими лицами, остальными туристами и, наконец, перед кубинским населением, которое в настоящее время борется с последними случаями заражения Covid-19 на своей территории". Там добавили, что открытые для российских туристов туристические направления Кубы не имели ни одного случая заражения Covid-19 за всю эпидемию. "Куба обеспечивает безопасность туристов и принимает все меры для предотвращения их заболевания на кубинской территории, выделяя значительные ресурсы на поддержание эпидемиологической безопасности. Просьба обратить внимание на указанные рекомендации", — говорится в письме. В пресс-службе туроператора "Интурист" уже сообщили, что сейчас доводят информацию посольства Кубы до сведения партнеров и клиентов и делают соответствующие рассылки. «Нам очень важно, чтобы все пассажиры, которые прилетают на Кубу, были здоровы», – заявил в свою очередь Хуан Карлос Эскалона, советник посольства Республики Куба по вопросам туризма, которого цитирует сегодня АТОР. Глава кубинского турофиса также сообщил, что министерство туризма Кубы несколько изменило протокол пребывания на острове Кайо-Коко туристов, которые болеют Covid-19, и тех, кто контактировал с этими заболевшими. Так, всех путешественников с положительным тестом на коронавирус будут отправлять вместо военного госпиталя в отель Morón, который находится в городе Морон в 25 км от аэропорта Кайо-Коко. Эта гостиница будет временно перепрофилирована под лечение туристов. Сейчас идет техническое оснащение этого объекта под медицинские цели. В свою очередь туристов, у которых имеется отрицательный тест, но которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией, поселят под наблюдение врачей в отель Pullman 4*. Таких отдыхающих разместят в номерах в отдаленной части указанного гостиничного комплекса. По словам г-на Эскалона, туристы пробудут в отеле отель Pullman на коротком карантине (3-4 дня), после чего им снова проведут ПЦР-тест. Если он окажется отрицательным, то им разрешат вернуться в свой забронированный отель для продолжения отдыха. Как подчеркнул Хуан Карлос Эскалона, расходы на лечение коронавируса покрываются или за счет страховки путешественника, входящей в туристический пакет, или за счет кубинского полиса ($30), который иностранец может приобрести уже по прибытию. Отметим, что за время пандемии на Кубе выявили 7,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 130 человек скончались. /TOURBUS.RU



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