Президент утвердил назначение Виталия Савельева главой Минтранса

Ранее президент подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Евгения Дитриха, который занимал этот пост с 2018 года

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Министре транспорта Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля. "Назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации", — говорится в тексте указа. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как сообщалось ранее, в понедельник Путин подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Евгения Дитриха, который занимал этот пост с мая 2018 года. Ему на смену председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру г-на Савельева.

По информации CМИ, Виталий Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году — Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук.

С 1977 года Савельев работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой". С 1984 года — заместитель управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж", с 1987 года — замначальника главка "Главленинградинжстрой".

С 1989 года Савельев — президент российско-американского СП "ДиалогИнвест". С 1993 года — председатель правления банка "Россия", с 1995 года — на той же должности в банке "Менатеп Санкт-Петербург". С 2001 года — зампредседателя правления ОАО "Газпром". С 2004 года — замминистра экономического развития и торговли РФ. С 2007 года — первый вице-президент АФК "Система". В "Аэрофлот" г-н Савельев пришел на пост гендиректора в 2009 году.

Комментируя ранее эту новость нашему порталу, Борис Рыбак, генеральный директор агентства “Инфомост”, отметил: “Это прекрасная новость, очень приятно, что человек из авиационной отрасли возглавит министерство.

Могу сказать, что если на посту министра г-н Савельев сделает столько же, сколько на посту главы “Аэрофлота”, то он войдет в историю”.

Что же касается преемника г-на Савельева на посту главы «Аэрофлота», то источники "Интерфакса", Forbes и РБК единодушно называют основным претендентом на пост СЕО авиакомпании Михаила Полубояринова.

В 2003-2009 гг. г-н Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Виталия Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова.

Затем он работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (на 100% принадлежит Минтрансу РФ).

Г-н Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем.

/TOURBUS.RU