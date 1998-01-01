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11 ноября
Президент утвердил назначение Виталия Савельева главой Минтранса

Ранее президент подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Евгения Дитриха, который занимал этот пост с 2018 года


Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Министре транспорта Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля. "Назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации", — говорится в тексте указа. Документ опубликован на сайте Кремля.

 

Как сообщалось ранее, в понедельник Путин подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Евгения Дитриха, который занимал этот пост с мая 2018 года. Ему на смену председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру г-на Савельева.

 

По информации CМИ, Виталий Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году — Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук.

С 1977 года Савельев работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой". С 1984 года — заместитель управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж", с 1987 года — замначальника главка "Главленинградинжстрой".

 

С 1989 года Савельев — президент российско-американского СП "ДиалогИнвест". С 1993 года — председатель правления банка "Россия", с 1995 года — на той же должности в банке "Менатеп Санкт-Петербург". С 2001 года — зампредседателя правления ОАО "Газпром". С 2004 года — замминистра экономического развития и торговли РФ. С 2007 года — первый вице-президент АФК "Система". В "Аэрофлот" г-н Савельев пришел на пост гендиректора в 2009 году.

 

Комментируя ранее эту новость нашему порталу, Борис Рыбак, генеральный директор агентства Инфомост”, отметилЭто прекрасная новость, очень приятно, что человек из авиационной отрасли возглавит министерство.

Могу сказать, что если на посту министра г-н Савельев сделает столько же, сколько на посту главы “Аэрофлота”, то он войдет в историю”.

 

Что же касается преемника г-на Савельева на посту главы «Аэрофлота», то источники "Интерфакса", Forbes и РБК единодушно называют основным претендентом на пост СЕО авиакомпании Михаила Полубояринова.

В 2003-2009 гг. г-н Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Виталия Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова.

Затем он работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (на 100% принадлежит Минтрансу РФ).

Г-н Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем.

/TOURBUS.RU


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