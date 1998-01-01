Финская граница по-прежнему на замке

Начальник отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Финляндии Туомас Лаосмаа опроверг появившиеся в некоторых СМИ слухи о том, что страна намеревается к зимним праздникам снять действующие ограничения на въезд россиян, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Ранее появились сообщения о том, что правительство Финляндии рассматривает возможность принятия законодательства, которое будет использовать принцип «тестируйся и приезжай»: он предполагает избежание карантина при условии сдачи теста в стране отправления плюс повторного уже в Финляндии, если пребывание растягивается более, чем на 72 часа.

Как заявлялось в СМИ, проект уже активно обсуждается с той целью, чтобы его было можно принять в ближайшее время, тем самым открыв дорогу туристам в зимнюю Лапландию. Но…

По данным МИД Финляндии, в настоящее время без ограничений на территорию страны могут въехать только граждане Ватикана, Австралии, Южной Кореи, Японии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая и Новой Зеландии. Кроме них, аналогичное право имеют и жители тех стран ЕС, в которых количество новых случаев заражения вирусом не превышает 25 на 100 тыс. человек за последние две недели.

Увы, но в отношении всех остальных действуют ограничения на въезд. В частности, из россиян в Финляндию имеют возможность въехать только дипломаты, сотрудники медицинских организаций, обладатели вида на жительства и члены их семей, а также некоторые другие категории граждан, у которых есть веские, обоснованные причины. Обычные туристы ни к одной из этих категорий не относятся: правило «25 на 100 тыс. человек» в Финляндии выполняется неукоснительно.



К тому же слухи о возможных послаблениях явно преувеличены. Как заявил начальник отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Финляндии Туомас Лаосмаа, «в первую очередь границы будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый «зеленый список»».

А поскольку Россия не является членом ЕС и не входит в список стран, в которых ситуация с коронавирусом меняется в лучшую сторону, ожидать открытия границ с Финляндией не приходится.

«Несмотря на явное желание финского турбизнеса «открыться» для гостей (в т. ч. и для россиян), этого не произойдет до тех пор, как соответствующее решение будет принято на уровне ЕС, - уверена Марина Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – И чтобы не говорили те или иные специалисты, очевидно, что и власти Финляндии не будут нарушать нормы, принятые в объединенной Европе. Для России путь только один: снижать заболеваемость и попадать в тот самый «зеленый список», который и даст основания для «открытия» границы».

Стоит напомнить: Финляндия пересматривает списки «открытых» стран раз в две недели, однако ранее уже было заявлено, что до 29 ноября вопрос о вероятности «открытия» границы с РФ даже не будет рассматриваться.

/TOURBUS.RU