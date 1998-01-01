«Волжское море» — новый старт речного круизного туризма

«Волжское море» — новый старт речного круизного туризма!» - эта фраза стала главной на Национальном туристском форуме «Реки России» в 2018 году, когда был объявлено о начале грандиозного строительства. «Мы хотим сделать Тверскую область столицей речного туризма, увеличить за 5 лет туристический поток в два раза», - отмечал Игорь Руденя.

«Это будет новая история в туризме как для россиян, так и для въездных туристов», - подчеркивал ранее Сергей Бачин.

Для Тверской области это флагманский проект. «Этот транспортный узел станет уникальным объектом в сфере туризма, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю», - говорит Игорь Руденя.

Сейчас на строительстве транспортно-пересадочного узла на территории ОЭЗ «Завидово» идут инженерные работы и устройство причалов.

В рамках проекта стоит задача построить в устье реки Шоша причальные сооружения, оборудовать акваторию порта, построить подъездную автомобильную дорогу и парковку. Срок окончания работ – 2023 год. Реализация проекта строительства началась весной 2020 года. Задача первых этапов – провести инженерные коммуникации и построить причальные сооружения порта.

Сейчас на объекте ведутся работы по углублению дна, устройству причального сооружения, автомобильной дороги. В 2021-2022 годах запланирована реализация 4-го этапа – развитие инфраструктуры для обслуживания туристических судов.

Порт станет отправной точкой для путешествий по Волге и сможет принимать экскурсионные, прогулочные, спортивные и маломерные суда, и даже современные лайнеры. Пассажирооборот – более тысячи человек в сутки. Предполагается, что при этом поток туристов, приезжающих отдыхать на курорт Завидово, возрастет в три раза.

Сейчас курорт активно развивается. На территории курорта гостей принимают гостиницы различной звездности, апартаменты, кемпинг, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты, туристов ждут прогулки в природном парке «Ямской лес», рыбалка, различные спортивные активности и расслабляющий отдых в спа-зонах и банном комплексе.

На курорте будет построен ряд новых крупных объектов, в том числе отель Mercure 4* на 300 номеров, две гостиницы уровня 3 звезды на 640 номеров и апарт-отель на 440 номеров. Как подчеркивает Сергей Бачин, задача курорта – довести турпоток до 1 миллиона гостей. Полное развитие курорта Завидово намечено к 2030 году с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию.

Гендиректор компании «Васта Дискавери», управляющей рядом активов проекта «Завидово», Сергей Бачин и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили с инспекцией строительство транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе. Напомним, проект реализуется в рамках создания кластера «Волжское море».

#РекиРоссии #Речнойтуризм #Волжскоеморе