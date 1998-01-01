Новости S7 запускаeт «нетуристические» чартерные рейсы в Испанию, Францию и Италию В ближайшие дни лайнеры авиакомпании вылетят из Москвы в Париж, Ниццу, Барселону, Аликанте и Верону

Авиакомпания S7 в соответствии с разрешением Росавиации запускает чартерные рейсы из Москвы в некоторые города Испании, Франции и Италии, однако летать на них смогут только пассажиры, имеющие право пересекать границу Евросоюза в условиях пандемии, сообщает сегодня пресс-служба перевозчика. Первые вылеты запланированы на ближайшие выходные. Так, 13 ноября авиакомпания выполнит рейс из Москвы в испанский Аликанте, 14 – в Верону и Ниццу, 15 – в Париж и Барселону. «Перелет на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. S7 может не допустить к перевозке пассажиров, которые не удовлетворяют этим условиям», — подчеркивается в сообщении авиакомпании. Отмечается, что приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России и иностранные граждане, имеющие право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. Международная чартерная программа S7 Airlines включает также рейсы из Москвы в Молдову (Кишинев), а также из Владивостока в Корею (Сеул) и Японию (Токио, аэропорт Ханеда)», — говорится в сообщении. Информации о расписании перелетов на этих направлениях пока что нет. Напомним, что во всех странах ЕС, в которые будут осуществляться чартерные рейсы, в последнее время введены новые карантинные ограничения. Так, с конца октября режим чрезвычайного положения был введен по решению правительства на всей территории Испании. Режимом чрезвычайного положения, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00, вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа. Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры. В Италии в начале месяца также введен режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Введение ЧП подразумевают, в том числе общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00. Районы страны поделены на зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую и зеленую. В красных зонах предполагается закрытие магазинов розничной торговли, баров, ресторанов, а также введение ограничений на передвижение. Жителям в таких регионах разрешено выходить из дома только по срочным делам или по медицинским причинам. Продовольственные магазины и аптеки продолжают работать. Новые меры в стране действовуют до 3 декабря. Наконец, во Франции с конца октября объявлен "новый этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Жителям страны выходить из дома можно только, чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить жизненно необходимые покупки или прогуляться на воздухе возле своего дома. /TOURBUS.RU

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