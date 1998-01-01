В Адлер за 3800 или в Бодрум за 602 тыс. - как провели наши туристы бархатный сезон?

Специалисты онлайн-сервиса Travelata проанализировали предпочтения организованных туристов в нынешнем бархатном сезоне.

Абсолютными лидерами в компании в первые осенние месяцы стали турецкие курорты. В Турцию было куплено 83% туров. На отечественные курорты осенью полетели 15% организованных туристов и 2% выбрали соседнюю Абхазию.

Российские туристы при этом потратили на отпуск в бархатный сезон меньше, чем год назад. Средняя стоимость туров составила 71 000 рублей (годом ранее средний чек был 84 000 рублей). Туры на российские курорты в среднем обошлись отдыхающим в 36 000 рублей (годом ранее этот показатель был 40 000 рублей).

Дешевле оказался и отдых за границей — 77 000 рублей (год назад средний чек на заграничные туры был 86 000 рублей).

Самым популярным курортом в сентябре и октябре стала турецкая Анталья — средняя стоимость отдыха там составила 67 000 рублей. На втором месте по популярности оказались отели Сиде, средний чек на отдых в этом регионе составил 83 000 рублей. Третье место занял Кемер со средним чеком 78 000 рублей. На четвертом — Бодрум, средняя стоимость тура туда составила 75 000 рублей.

В пятерку популярных курортов попал также российский Адлер со средней стоимостью отдыха 38 000 рублей.

Самый дешевый зарубежный тур, приобретенный на сентябрь — октябрь 2020 года за границу, стоил 11 149 рублей — в Турцию. За эти деньги один турист полетел на семь ночей в Стамбул в отель 4* без питания.

Самый дорогой тур, приобретенный на сентябрь — октябрь 2020 года за границу, стоил 602 736 рублей — также в Турцию. За эти деньги двое туристов провели 14 ночей в отеле 5* в Бодруме с системой питания «ультра все включено».

Самый дешевый тур, приобретенный на сентябрь — октябрь 2020 года по России, стоил 3 814 рублей. За эти деньги один взрослый с ребенком улетели на две ночи в гостевой дом в Адлере без питания.

В то же время за 267 210 рублей двое взрослых и двое детей улетели на пять ночей в Крым, в Ялту, в отель 5* с завтраками.

Большинство туров были забронированы в отели 5* — 52% (год назад «пятерки» выбрали только 32% отдыхающих). На втором месте по популярности оказались отели 4* с 22% (год назад в «четверки» полетели 35% отдыхающих). На третьем месте — отели 3*, таких оказалось 18% (годом ранее в «трешки» были забронированы 26% туров).

Пансионаты, санатории и дома отдыха выбрали 6% туристов (годом ранее этот показатель составлял 2%). Туры в отели 2* забронировал 1% отдыхающих (против 3% годом ранее). Апартаменты и апарт-отели выбрал 1% туристов (год назад — 2%).

Значительная часть туров включала систему питания «все включено» (40%). При этом «ультра все включено» выбрали 37% отдыхающих. Завтраки предпочли лишь 9% туристов, туры без питания — 8%. При этом завтрак и ужин выбрали 3% отдыхающих, так же как и трехразовое питание (3%).

Большинство российских организованных туристов приобрели туры на осенний отдых на двоих — 60%. Доля туров для одного составила 16%. Пары с ребенком приобрели каждый десятый тур — 11%. В компаниях без детей отправились в отпуск 5% отдыхающих. Пары и компании с детьми составили 4% от общего числа отдыхающих. Доля туров для одного взрослого туриста с ребенком или несколькими детьми составила 4%.

Как отметил Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервисаTravelata.ru, «никто не может предсказать ситуацию с закрытием границ или курсом рубля, поэтому люди едут отдыхать, пока им позволяют погода, стоимость туров и есть возможность выехать из России.

В такой ситуации неопределенности наши туристы стараются получить от отдыха максимум удовольствия, ведь мало кто готов планировать следующий отдых на долгую перспективу».

/TOURBUS.RU