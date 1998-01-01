Новости Шторм "Эта" отложил первый кубинский рейс ANEX Tour и «Интуриста» Курорт Кайо-Коко не пострадал, однако рейс на остров а/к AZUR air задержался на сутки

Шторм "Эта" не затронул кубинский курорт Кайо-Коко, где отдыхают российские туристы, местный аэропорт уже возобновил работу, сообщает Министерство туризма Кубы. "Туристическая инфраструктура островного курорта Кайо-Коко, который находится на севере Кубы, не пострадала во время прохождения тропического шторма "Эта". Он 2 ноября обрушился на побережье Никарагуа в статусе урагана четвертой степени опасности, но к моменту прихода на Кубу ослаб до тропического шторма. Порывы ветра не превышали 100 км/час", — рассказали в Минтуризма. В то же время на курорте были активированы протоколы безопасности — в частности, временно приостановлено купание в море, спортивные занятия и другие активности на побережье. Все постояльцы отеля Daiquiri Iberostar, включая россиян, были временно переселены в другие отели. К настоящему моменту все туристы вернулись в свою гостиницу. Из-за шторма и закрытия местного аэропорта свой первый рейс на Кубу после возобновления авиасообщения, которое прекращалось из-за пандемии, отложила авиакомпания AZUR air. Вместо 00:25 мск 8 ноября перевозчик вылетел в 3:05 мск 9 ноября. "На время ожидания некоторые пассажиры по собственному желанию вернулись домой, остальным была предоставлена гостиница и питание. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении AZUR air в "Инстаграме". В АТОР уточнили, что загрузка первого борта была 100%. В ближайшие дни на Кайо-Коко возможны грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха +26-29 С. Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. По данным АТОР, Росавиация дала разрешение на выполнение двух рейсов в неделю из Москвы на Кубу (остров Кайо-Коко). Одна частота будет выполняться авиакомпанией Nordwind. Туры на этих рейсах реализуются туроператором PEGAS Touristik. Первый рейс на Кайо-Коко вылетел вечером 3 ноября. Его вместимость составила 440 кресел (Boeing 777-200ER). Предполагалось, что рейс будет выполнен более вместительным бортом, но из-за погодных условий авиакомпания не успела его доставить к вылету. Из-за замены борта части туристов было предложено вылететь на Кубу 10 ноября или забронировать альтернативный тур в Турцию или на Занзибар с вылетом 9 ноября. В дальнейшем Nordwind планирует летать на Кайо-Коко на Boeing 777-300ER (486 кресел). Вторая частота на Кайо-Коко из Москвы будет выполняться авиакомпанией AZUR air. На этих рейсах будут летать туристы ANEX Tour и «Интурист». Авиакомпания также будет летать на Кайо-Коко один раз в неделю на Boeing 777-300ER. Ранее авиакомпания Royal Flight (ассоциирована с Coral Travel) cообщила, что также получила допуски межведомственной комиссии Росавиации на чартерные рейсы на Кубу и заявила полетную программу. Однако запланированный на 3 ноября рейс Royal Flight на Кайо-Коко не состоялся из-за того, что разрешение на вылет не было получено. /TOURBUS.RU

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