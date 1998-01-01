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Власти Антальи назвали туроператоров-лидеров этого года

Управление культуры и туризма провинции Антальи опубликовало подробную туристическую статистику за прошедшие 10 месяцев

Управление культуры и туризма Антальи обнародовало статистику туристских прибытий в туристическую провинцию Анталья за 10 мес. 2020 года. За этот период регион посетило 3,3 млн иностранных туристов; в сравнении с тем же периодом 2019 года из-за пандемии коронавируса турпоток снизился на 77%, - сообщает АТОР.

Иностранных гостей Анталья начала принимать только с июня, организованные туристические группы стали заезжать на отдых с июля, а российские туристы смогли отправиться на анталийское побережье только в августе. Тем не менее, из России в январе-октябре прибыло 1,4 млн отдыхающих. Снижение в сравнении с тем же периодом 2019 года составило -74%.

В топ-3 въездных рынков средиземноморской провинции также входят Украина (550 тыс. туристов, снижение 31% к уровню 2019 года), Германия (всего 335 тыс. туристов, падение на 87%).

По данным Министерства туризма и культуры Турции, количество организованных туристов, которые приехали в регион по пакетным турам туроператоров, сократилось на 80% до 2,6 млн человек. На долю топ-10 туроператоров, которые привезли в Анталью больше всего туристов в 2020 году, пришлось 85% рынка.

В лидерах пакетного туризма Антальи в январе-октябре - ANEX Group (туроператор ANEX Tour) с долей 16,3% рынка. С учетом организованных туристов туроператора «Интурист» (3% рынка пакетного туризма Антальи) совокупная доля ANEX Group превысила 19%.

С вторым местом в топ-5 туроператоров Антальи также входят OTI Group (туроператоры Coral Travel и Sunmar, доля группы 14,9%), TUI Group (14,7%, в нее входит TUI Россия), PEGAS Touristik (10,8%) и MPI Turkey (7,7%).

В первой десятке есть еще две туроператорские компании, которые отправляют российских туристов в Анталью. Это «Библио-Глобус» (его доля составила 6,3%) и TEZ TOUR (3,4%).

/TOURBUS.RU