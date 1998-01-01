«Россия» и «Победа» полетят в Дубай

По информации экспертов, зимние полетные программы авиаперевозчиков будут перераспределены с турецкого на эмиратское направление

Авиакомпания «Россия» получила разрешение российских авиавластей на рейсы в Дубай. Они запланированы на 14, 21 и 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Первый рейс в Дубай в программе «России» будет выполнен 14 ноября. Также одобрено выполнение рейсов 21 и 28 ноября 2020 г. Как пояснили в пресс-службе «России», рейсы носят статус чартерных. Авиакомпания будет запрашивать разрешение на выполнения последующих рейсов на направлении.

По информации АТОР, на сайте перевозчика билеты в Дубай пока не представлены. Однако перевозка есть в турпакетах туроператора «Библио-Глобус». Компания предлагает туры на 7/14/21 и боле ночей, говорится в рассылке туроператора, которую получили турагенты. Цены на туры начинаются от 25 212 р. на человека.

Напомним, что рейсы в Дубай выполняет также авиакомпания «Аэрофлот». Авиакомпания летает по маршруту дважды в неделю. Минимальная цена билета в одну сторону в ноябре – 25,6 тыс. р. В декабре цены ниже – от 19,2 тыс. р. в одну сторону.

У Emirates билет в одну сторону с вылетом в ноябре можно купить сейчаспо цене от 81 тыс. р. В декабре – от 30,6 тыс. р. в одну сторону.

О старте полетной программы в Дубай также сообщила авиакомпания «Победа». Пока перевозчик не сообщал о подтверждении этой полетной программы со стороны российских авиавластей. «Победа» планирует выполнить первый рейс из Москвы в Дубай 28 ноября. Частота рейсов – 1 раз в неделю (по субботам). Билеты стоят от 23,9 тыс. р. в одну сторону как в ноябре, так и в декабре.

При этом, по информации Ассоциации туроператоров, туркомпании также предлагают туры в Дубай с перелетом через другие страны. Так, например, клиенты

туроператора Space Travel уже могут купить у агентов туры в эмират Дубай со стыковкой в Каире (Египет). Из Москвы у Egypt Air доступны вылеты по вторникам, четвергам и субботам.

Между тем, хотя интенсивность полетов в Турцию пока остается неизменной, однако вскоре число рейсов может быть перераспределено в пользу ОАЭ, сообщил в минувшую субботу «информированный источник» «Интерфакса».

"Пока решение о сокращении рейсов на турецком направлении не принято. Однако в связи с сезонными факторами в зимнем расписании предполагается перераспределить слоты, в первую очередь для чартерных рейсов, в пользу ОАЭ", — рассказал источник.

Собеседника информагентства уточнил, что это решение связано с особенностями туристического рынка: на турецких курортах заканчивается высокий сезон, спрос на чартеры снижается, в то время как в ОАЭ, напротив, зимой турпоток традиционно растет. При этом общий объем перевозок сокращать не планируется.

Напомним, что ранее источник в одном из турецких перевозчиков сообщил, что Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами, что обусловлено окончанием туристического сезона.

/TOURBUS.RU