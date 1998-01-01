Венгрия возвращается к частичному карантину

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран объявил о новых ограничительных мерах, включающих закрытие баров и ресторанов, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщает газета The Guardian.

Ожидается, что рестораны и бары закроются, будут запрещены собрания более 10 человек, а жителям нужно будет соблюдать комендантский час с 20:00 до 5:00. Уроки в старшей школе и университете будут проходить в дистанционном формате.

Во вторник по новым мерам проголосует парламент, а после утверждения они вступят в силу, как планируется, в среду. Ограничения будут в силе, по меньшей мере, 30 дней.

В первую волну коронавируса в Венгрии регистрировали максимум около 100 заражений в день. Теперь ситуация ухудшилась. В понедельник в стране зафиксировали 5162 новых случая заражения, причем положительный результат показали более 30% выполненных тестов.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 114 тыс. человек, почти 2,5 тыс. умерли.

Напомним, что ранее, в конце октября президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдау .

Президент уточнил, что это правило будет распространяться на континентальную часть Франции. Школы, дошкольные детские учреждения останутся открытыми со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент. Выходить из дома можно только, чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить жизненно необходимые покупки или прогуляться на воздухе возле своего дома.

В соседней Германии новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса ввоедены в Германии со 2 ноября как минимум до конца месяца. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ, теперь находиться в общественном пространстве можно только в одиночку или членам двух семей (двух домохозяйств), максимальное число людей при этом не может превышать 10 человек.

Также г-жа Меркель призвала отказаться от туристических поездок.

/TOURBUS.RU