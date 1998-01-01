Cамостоятельный туризм становится трендом

В рамках недавно состоявшегося в Петербурге первого делового туристского форума «Северная Пальмира» активно обсуждалась и проблема развития в России самостоятельного туризма. Многие эксперты уверены, что сейчас меняется сама суть отрасли: спрос на организованные поездки снижается, а вот на самостоятельные — растет, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Например, Сергей Николаев, зам генерального директора по развитию автобусного рынка tutu.ru, сразу заявил о том, что «изменились приоритеты путешественников». «Сейчас туристы все чаще пытаются сами собрать собственный «пакет» услуг, а не купить его уже готовым. – констатирует он. – При этом они стали ориентироваться на оптимальное сочетание цены и качества сервисов и на надежность продавца».

Причем еще большее влияние на их выбор теперь оказывает не реклама, а «сарафанное радио», а чаще других выбирают услуги, способствующие отдыху и общению в тесном кругу семьи или друзей.

И Валерий Бритаус, директор по развитию Road.Travel, подтвердил: в России, как и в остальном мире, быстро растет популярность путешествий на автомобиле, которые как раз и предполагают поездку в «ближнем кругу». По его словам, этому способствует и то, что в этом году по уровню безопасности автопутешествия оказались вторыми после прогулок «на улице в одиночку».

«В России 67% опрошенных уже путешествовали на автомобиле, а 75% хотели бы поехать в такой тур. – констатировал он. - Причем для подавляющего большинства это не задача доехать из одного пункта в другой, а именно путешествие с целью получения нового опыта».

Как считает эксперт, с учетом того, что повсеместно прослеживается тренд на «домашний» и локальный туризм, настала пора уделить особое внимание и рынку автопутешествий в РФ. «Он существует, но его надо просчитать и понять, как и за счет чего он будет развиваться». – отметил специалист.





Тенденцию на рост интереса к локальному туризму подтвердил и Егор Яковлев, директор по развитию аудиогида «IZI.TRAVEL». «Изменился паттерн интереса туристов: вместо того чтобы отправиться за границу, люди решают, что можно поехать или пойти пешком по родному городу или региону для того, чтобы узнать их лучше». – говорит он. И здесь важно предложить им то, что по-настоящему интересно и вызывает спрос.



Одним из развиваемых в этом направлении проектов обещает стать, к примеру, новинка под названием Biletarium. Как рассказала Алена Калачева, директор по маркетингу и PR национального маркетплейса для музеев России Biletarium, «ранее мы работали как туроператор по въездному труизму, но когда началась пандемия, начали думать, как переориентировать бизнес. И поняли, что реализация билетов в музеи РФ - та ниша, которую мы можем занять.

В связи с чем и разработали маркетплейс, который будет предлагать билеты и другие сервисы для туристов (в т. ч. для иностранных) в музеи страны».

Сервис будет официально запушен в декабре 2020 года, однако к нему уже подключено множество музеев Петербурга и Москвы. «Одно из главных преимуществ нашего проекта – сотрудничество с ведущими агрегаторами мира. – подчеркнула эксперт. – При этом наша цель – налаживание взаимовыгодного взаимодействия с максимальным количеством музеев в России».

Обмен мнениями в рамках форума «Северная Пальмира» в целом подтвердил ранее высказанное мнение Ильи Уманского, главы туроператора «Алеан». По его оценке, «заказчики уже не хотят быть такими как все и отказываются от стандартизированных «пакетов».

«Туроператор будущего – это цифровая платформа, представляющая клиенту максимально полную палитру ингредиентов, а также набор технологий, с помощью которых он сам может «сконструировать» тур», – уверен он.

/TOURBUS.RU