Новым руководителем "Аэрофлот", вероятнее всего, станет Михаил Полубояринов

Гендиректор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" назывется сразу несколькими источниками наиболее вероятным кандидатом на должность нового главы российского национального авиаперевозчика

Гендиректор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу РФ) Михаил Полубояринов может возглавить "Аэрофлот" вместо Виталия Савельева, сообщили сегодня сразу несколько источников в авиаотрасли, которых цитирует «Интерфакс».

Фамилию Полубояринова в качестве предполагаемого нового CEO "Аэрофлота" также называют источники Forbes. В пресс-службе ГТЛК воздержались от комментариев.

Г-н Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", куда он вошел в 2017 году, будучи первым зампредом — членом правления ВЭБа. Вскоре он был избран главой совета и оставался им до конца 2018 года, пока этот орган не возглавил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В 2003-2009 гг. г-н Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова.

Напомним, что ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дитриха от должности министра транспорта. После этго премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на эту должность нынешнего главу «Аэрофлота» г-на савельева.

Эксперты позитивно оценивают кандидатуру г-на Полубояринова, - отмечает «Интерфакс». "Михаил не новый человек для "Аэрофлота" и хорошо, в деталях знаком с бизнесом компании, что само по себе неплохо для нового CEO", — рассказала аналитик компании БКС Анастасия Егазарян.

По мнению аналитика Sova Capital Матвея Тайца, независимо от того, кто возглавит "Аэрофлот", первоочередными задачами нового CEO будет преодоление последствий COVID-19, реструктуризация лизинговых контрактов, восстановление перевозок на зарубежных направлениях, возобновление обсуждения в правительстве новых государственных субсидий для отрасли.

Решение о новом гендиректоре "Аэрофлота" еще не принято, обсуждаются несколько кандидатов на этот пост, замечает между тем один из источников агентства. Помимо Полубояринова, он назвал гендиректора авиакомпании "Россия" (входит в "Аэрофлота") Сергея Александровского.

Пресс-служба "Аэрофлота" пока не делала официальных заявлений относительно смены руководства.

Напомним, что минувшим летом стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» подготовила новую стратегию развития до 2028 г. В этой стратегии, получившей название «30/30», группа намерена сделать ставку на лоукостер «Победа», который в 2019 году перевез 10,3 млн пассажиров, а через восемь лет должен увеличить их число до 55–65 млн человек.

Стратегия предполагает увеличение пассажиропотока до 130 млн человек в год к 2028 году. Прежний план увеличить число клиентов до 100 млн человек к столетию «Аэрофлота», которое будет отмечаться в 2023 году, также сохраняется.

«Вторые «30» в названии программы» отражают планы компании снизить цены в экономклассе на рынке на 30% за счет «Победы», - сообщил тогда глава «Аэрофлота». При этом основные среднемагистральные маршруты, которые сейчас обслуживает одноименная компания «Аэрофлот», группа планирует передать «Победе».

/TOURBUS.RU