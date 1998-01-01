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Виталий Савельев возглавит Минтранс

Нынешний гендиректор "Аэрофлота" сменит Евгения Дитриха на посту министра транспорта России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта Российской Федерации, сообщает сегодня пресс-служба Кремля. Ранее от должности был освобожден и курировавший в Минтрансе автодороги первый заместитель Дитриха — Иннокентий Алафинов. Г-н Дитрих возглавлял Минтранс РФ с 18 мая 2018 года.

Также сегодня стало известно, что министерство транспорта РФ вместо Евгения Дитриха возглавит глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

"Сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент, я внес в Госдуму несколько кандидатур на должности членов правительства. Виталия Геннадьевича Савельева - министром транспорта", - заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он поблагодарил также г-на Дитриха за совместную работу и пожелал ему успехов на новом посту.

По информации СМИ, Виталий Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году - Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук. С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".

С 1984 года - заместитель управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж", с 1987 года - замначальника главка "Главленинградинжстрой", с 1989 года - президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".

С 1993 года - председатель правления банка "Россия", с 1995 года - председатель правления банка "Менатеп Санкт-Петербург". С 2001 года - зампредседателя правления ОАО "Газпром". С 2004 года - замминистра экономического развития и торговли РФ. С 2007 года - первый вице-президент АФК "Система".

В "Аэрофлот" пришел на пост гендиректора в 2009 году.

Комментируя эту новость нашему порталу, Борис Рыбак, генеральный директор агентства “Инфомост”, отметил: “Это прекрасная новость, очень приятно, что человек из авиационной отрасли возглавит министерство.

Могу сказать, что если на посту министра г-н Савельев сделает столько же, сколько на посту главы “Аэрофлота”, то он войдет в историю”.

/TOURBUS.RU