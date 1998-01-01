Власти Греции продлили разрешение на въезд россиян до конца ноября

По-прежнему въезд россиян возможен по квоте до пятисот человек в неделю при наличии ПЦР-теста и брони отеля

Как сообщают греческие СМИ, власти страны продлили до 30 ноября разрешение на въезд в страну до пятисот россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Напомним, что первоначальное распоряжение властей действовало с 7 по 21 сентября. Потом его несколько раз продлевали – сначала до 5 октября, потом – до 12 и до 25 октября. В последний раз въезд россиян был разрешен до 8 ноября.



При этом греческая авиакомпания Aegean Airlines открыла ранее продажу билетов на новый рейс из Афин в Москву. Программа была заявлена на период с 25 октября этого года до 30 октября 2021 года с частотой дважды в неделю на самолетах Airbus A320. Однако полеты пока что так и не начались.

«Пока Россия не возобновит воздушное сообщение, инициатива Aegean Airlines остается просто надеждой. Но я был бы искренне рад, если бы авиакомпания смогла выполнять эти рейсы. В целом неважно, кто взлетит – греки или «Аэрофлот», в любом случае будет колоссальный положительный эффект», – отметил ранее генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди

Генеральный директор компании «Амботис» Виталий Стаматов также подтвердил наличие спроса на Грецию: «Если Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение, будем очень рады. У нас туристы и деловые люди летают в Грецию через третьи страны или на частных бортах. В любом случае надо дождаться разрешения российских властей, чтобы самолеты полетели напрямую».

«В Грецию из России по-прежнему едут больше по работе или семейным обстоятельствам. Российских туристов как не было, так и нет», – заявил всвлю очередь в интервью электронным СМИ управляющий директор TЕZ TOUR Greece Димитрис Харитидис.





Напомним, что в то же время стало известно, что власти Греции вели с 7 по 30 ноября всеобщий карантин в связи с резким ростом случаев инфицирования коронавирусом.

По информации ТАСС, суточный прирост инфицированных в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем от тысячи до 1,6 тыс.

При этом, по оценке Греческой туристической конфедерации (SETE), турбизнес Греции по итогам года потеряет около 80% дохода, выручка не превысит 3,5 млрд евро. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достиг отметки в 18 млрд евро.

В с вою очередь президент Греческой туристической конфедерации (SETE) Яннис Рецос уверен, восстановление туризма в Греции возможно только во второй половине 2021 года.

/TOURBUS.RU