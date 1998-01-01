У 11-ти туристов первого российского рейса на Кубу выявлен коронавирус

Одиннадцать туристов, прибывших на курорт Кайщ-Коко первым рейсом «Пегас Туристик», помещены в госпиталь, еще восемь контактировавших с ними россиян — в обсерватор

Кубинские медики выявили коронавирус у 11 российских туристов, которые прилетели в страну по линии туроператора "Пегас Туристик", еще 8 человек попали в обсерватор, - сообщает «Интерфакс».

Как отмечает информагентство, первый рейс на Кубу прилетел из Москвы 4 ноября. На борту авиакомпании Nordwind находилось 429 пассажиров, всех их проверили на коронавирус по прилету в аэропорту курорта Кайо-Коко.

"Одиннадцать туристов, у которых был выявлен коронавирус, повезли из аэропорта в военный госпиталь в Санта-Клару. Восемь человек, контактировавших с ними, отправили сразу в обсерватор, организованный в отеле Pullman Cayo Coco 4*. Там они будут находиться, пока не придут повторные отрицательные результаты тестов", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора Анна Подгорная.

Между тем, клиенты "Пегас Туристик" пожаловались на несоблюдение санитарных мер безопасности и отсутствие организованности гидов в работе с туристами, которые оказались в обсерваторе или госпитале.

"Тесты делают каждому прибывшему в общественном туалете в аэропорту. Результаты приходят на следующий день. Изоляция контактного проходит под охраной персонала в отдельном номере, зоны отдыха для них никакой нет. Гиды отвечают редко, еду приносят в ланчбоксах по требованию. В комнатах насекомые, проблемы с интернетом, уровень комфорта низкий", — рассказала в соцсетях одна из туристок.

По словам г-жи Подгорной, результаты тестов, проведенных в аэропорту, были известны в тот же день. "Все, что касается обсерваторов и госпиталей, не находится в зоне ответственности туроператора. Мы не можем регулировать правила пребывания в той или другой стране или не соблюдать правила страны пребывания.

Что касается гидов, то в обсерватор никого не пускают, это закрытая зона, как и госпиталь. Туристов можно понять, их отдых испорчен", —расссказала она.

"Мы постоянно на связи с советником по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Хуаном Карлосом Эскалона Пельисер, со страховой компанией и держим ситуацию под контролем", — заключила г-жа Подгорная.

Как рассказала в свою очередь исполнительный директор ERV Юлия Алчеева, государственные больницы Кубы не обладают самой современной инфраструктурой, однако там работают специалисты, готовые оказать своевременно медицинскую помощь зараженным ковидом. "Во всех странах учреждения, которые занимаются лечением от коронавируса, подвергаются очень строгой системе контроля Минздравом. Только государственные клиники и государственные больницы могут принимать таких пациентов, это не прерогатива частных клиник. Ни туроператор, ни страховщик не могут повлиять на это", — пояснила она.

Г-жа Алчеева напомнила, что Куба принимает российских туристов без справок с отрицательным результатом теста на ковид. "Несмотря на то, что тестирование ожидает путешественников уже на острове, лучше проявить гражданскую ответственность и сдать анализы перед поездкой. На Кубе могут отказать даже в платных тестах, потому что есть четкий интервал между анализами. Раньше сдать тест нельзя, он не будет принят к сведению кубинскими медиками. Есть определенный инкубационный период", — подчеркнула она.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. Следующий вылет на Кайо-Коко был запланирован на 8 ноября – это регулярный рейс авиакомпании AZUR air с туристами компаний Anex Tour и "Интурист".

/TOURBUS.RU