Маршрут «Русь Великая: от окраин к царскому двору» представили специалистам туризма

Инициатором нового проекта стала Торгово-промышленная палата Республики Коми: совместно с коллегами из ТПП Псковской и Новгородской областей с помощью опытных специалистов они создали международный шестидневный туристический маршрут под названием «Русь Великая: от окраин к царскому двору», который планируется запустить в 2021 году.

Презентацию проекта во время туристического веб-марафона Псковской ТПП «Движение навстречу: Калининград-Псков-Вологда-Нижний Новгород», в котором приняли участие отельеры, рестораторы и туроператоры из ряда российских регионов, провела вице-президент ТПП Коми Ирина Денисова.

«Новый маршрут, который вошел в межрегиональный туристический проект «Серебряное ожерелье России», рассчитан на все сезоны, включая «низкий», - пояснила она.- А его уникальность состоит в том, что впервые в качестве организаторов в нем участвуют ТПП трех субъектов РФ, взаимодействующие в регионах с представителями турбизнеса».

Поддержала коллегу и Надежда Зубова, руководитель отдела консалтинга и развития предпринимательства Псковской ТПП: по ее словам, в поддержку проекта уже высказались представители муниципальной власти в регионах и туроператоры.

Организаторы, одним из которых является Финно-угорский этнопарк, констатировали: маршрут пройдет по четырем регионам России (через исторические места Пскова, Великого Новгорода, Республики Коми и Петербурга), ориентирован он в первую очередь на гостей из-за рубежа, а осуществлять туры готовы десятки компаний.

По данным Псковской ТПП, от этого региона в реализации проекта будут участвовать 8 компаний (в их числе как туристические, так и гостиницы и рестораны), еще 8 примут туристов в Великом Новгороде, а в Петербурге и Республике Коми задействуют 4 и 7 компаний соответственно.

При этом в каждом регионе гости станут находиться определенное количество дней. В Псковской области, к примеру, им покажут «интересности» Пскова и Изборска, а в Республике Коми - село Ыб, Сыктывкар и Усть-Куломский район.

По словам директора Финно-угорского этнопарка Елены Ивановой, перед запуском проект пройдет тестирование, в процессе которого будут выявлены его преимущества и устранены недостатки. «Сейчас одна из наших основных задач – привлечь для его продвижения региональные и федеральные туристические компании», – пояснила она.

Как подчеркнул участвовавший во встрече директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Сергей Селиванов, «сложившаяся ситуация дала стимул для ускорения развития внутреннего туризма», а новый нацпроект в этой области стране намерены реализовывать ускоренными темпами.

И поэтому появление таких новинок, как «Русь Великая: от окраин к царскому двору», вполне в него вписывается.

/TOURBUS.RU