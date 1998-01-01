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06 ноября
ЦИФРА НЕДЕЛИ: Мировая туриндустрия потеряет в этом году более триллиона долларов
Эксперты компании Stock Apps и Всемирной туристской организации подсчитали примерные убытки мировой туриндустрии из-за «всемирного карантина»
Эксперты продолжают подсчитывать убытки, принесенные туротрасли глобальным локдауном из-за пандемии COVID-19. По данным ЮНВТО, с января по август 2020 г. туристический экспорт потерял 730 млрд. долларов. Аналитики считают, что по итогам года потери здесь достигнут 1,2 трлн. долл., - сообщает Ассоциация туроператоров.
Согласно данным исследования компании Stock Apps, число международных туристов в 2020 г. может сократиться на 58–78%. При таком сценарии расходы туристов в 2020 г. могут резко упасть с 1,5 трлн. долл. в 2019 г. до 310-570 млрд. долл. в 2020 г. Это приведет к потере от 910 млрд. до 1,2 трлн. долл. в туристическом экспорте.
В ООН говорят о таких же масштабных убытках в отрасли. Согласно отчету Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), проблемы индустрии туризма приведут к потере от 1,5% до 2,8% мирового ВВП. Это обернется для мировой экономики убытками от 1,17 до 2,22 трлн. долл.
Туризм, который является третьим по величине экспортным сектором в мировой экономике, входит в число отраслей, наиболее пострадавших от глобальной пандемии. На долю туризма приходится более 30% экспорта многих малых островных развивающихся государств (МОРАГ). Для некоторых островов, таких как Сент-Люсия, этот показатель составляет 90%, для Палау и Багамских островов он составляет 88% и 86% соответственно.
В 2019 г. на туризм приходилось 10% всего экспорта Африки. Во всем мире на него приходилось 7% экспорта, в отрасли прямо или косвенно работал каждый десятый человек. В 2019 г. было зафиксировано 1,5 млрд. прибытий международных туристов (плюс 4% к предыдущему году) и 8,8 млрд. прибытий внутренних туристов. Индустрия туризма проходила десятилетний период, в течение которого ее рост опережал рост мирового ВВП в целом.
По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), с января по август 2020 г. количество прибытий международных туристов упало на 70%. Это привело к убыткам от экспорта туризма в размере 730 млрд. долл. Это в восемь раз больше убытков, понесенных во время мирового финансового кризиса 2009 г. Лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион с падением на 79%, в то время как регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) потерял 69%, а Америка - 65%.
Глобальные финансовые потери от закрытия туризма фиксируют практически во всех странах мира. За первые четыре месяца 2020 г. США потеряли больше всего доходов от туризма - 30,71 млрд. долл. Это примерно в три раза больше, чем у Испании, занявшей второе место (9,74 млрд.). Далее в рейтинге следуют: Франция, Таиланд, Германия, Италия, Великобритания, Австралия, Япония, Гонконг.
Хотя экономика Китая восстанавливается после пандемии, его внутренний туризм - нет. Согласно исследованию Китайской академии туризма, в 2020 г. внутренний туристический сектор Китая сократится на 52%.
Италия, которую ЮНВТО выбрала в качестве стартовой площадки для кампании «Возобновить туризм», также сильно пострадала. В отчете Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) говорится, что Италия может потерять до 36,7 млрд. евро от ограничений в сфере путешествий и туризма в 2020 г. Согласно совместному отчету Confturismo Confcommercio и Assoturismo Confesercenti, предполагаемые убытки туристического сектора Италии в 2020 г.могут вырасти до 100 млрд. евро.
/TOURBUS.RU
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