Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Мировая туриндустрия потеряет в этом году более триллиона долларов Эксперты компании Stock Apps и Всемирной туристской организации подсчитали примерные убытки мировой туриндустрии из-за «всемирного карантина»

Эксперты продолжают подсчитывать убытки, принесенные туротрасли глобальным локдауном из-за пандемии COVID-19. По данным ЮНВТО, с января по август 2020 г. туристический экспорт потерял 730 млрд. долларов. Аналитики считают, что по итогам года потери здесь достигнут 1,2 трлн. долл., - сообщает Ассоциация туроператоров. Согласно данным исследования компании Stock Apps, число международных туристов в 2020 г. может сократиться на 58–78%. При таком сценарии расходы туристов в 2020 г. могут резко упасть с 1,5 трлн. долл. в 2019 г. до 310-570 млрд. долл. в 2020 г. Это приведет к потере от 910 млрд. до 1,2 трлн. долл. в туристическом экспорте. В ООН говорят о таких же масштабных убытках в отрасли. Согласно отчету Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), проблемы индустрии туризма приведут к потере от 1,5% до 2,8% мирового ВВП. Это обернется для мировой экономики убытками от 1,17 до 2,22 трлн. долл. Туризм, который является третьим по величине экспортным сектором в мировой экономике, входит в число отраслей, наиболее пострадавших от глобальной пандемии. На долю туризма приходится более 30% экспорта многих малых островных развивающихся государств (МОРАГ). Для некоторых островов, таких как Сент-Люсия, этот показатель составляет 90%, для Палау и Багамских островов он составляет 88% и 86% соответственно. В 2019 г. на туризм приходилось 10% всего экспорта Африки. Во всем мире на него приходилось 7% экспорта, в отрасли прямо или косвенно работал каждый десятый человек. В 2019 г. было зафиксировано 1,5 млрд. прибытий международных туристов (плюс 4% к предыдущему году) и 8,8 млрд. прибытий внутренних туристов. Индустрия туризма проходила десятилетний период, в течение которого ее рост опережал рост мирового ВВП в целом. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), с января по август 2020 г. количество прибытий международных туристов упало на 70%. Это привело к убыткам от экспорта туризма в размере 730 млрд. долл. Это в восемь раз больше убытков, понесенных во время мирового финансового кризиса 2009 г. Лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион с падением на 79%, в то время как регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) потерял 69%, а Америка - 65%. Глобальные финансовые потери от закрытия туризма фиксируют практически во всех странах мира. За первые четыре месяца 2020 г. США потеряли больше всего доходов от туризма - 30,71 млрд. долл. Это примерно в три раза больше, чем у Испании, занявшей второе место (9,74 млрд.). Далее в рейтинге следуют: Франция, Таиланд, Германия, Италия, Великобритания, Австралия, Япония, Гонконг. Хотя экономика Китая восстанавливается после пандемии, его внутренний туризм - нет. Согласно исследованию Китайской академии туризма, в 2020 г. внутренний туристический сектор Китая сократится на 52%. Италия, которую ЮНВТО выбрала в качестве стартовой площадки для кампании «Возобновить туризм», также сильно пострадала. В отчете Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) говорится, что Италия может потерять до 36,7 млрд. евро от ограничений в сфере путешествий и туризма в 2020 г. Согласно совместному отчету Confturismo Confcommercio и Assoturismo Confesercenti, предполагаемые убытки туристического сектора Италии в 2020 г.могут вырасти до 100 млрд. евро. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка