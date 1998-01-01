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06 ноября
МИД РФ просит «отложить поездки за рубеж»
Официальный представитель МИД Мария Захарова обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в странах, где отдыхают наши туристы
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала российских граждан отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации эпидемиологической обстановки. Она подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться. Только за прошлую неделю коронавирусом заразилось рекордное с начала пандемии число людей – 4 миллиона.
«В связи с крайне неблагоприятным эпидемиологическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала г-жа Захарова в ходе вчерашнего еженедельного брифинга.
Она также напомнила, что во время первой волны пандемии многие россияне столкнулись с проблемами при возвращении домой.
«Пережитые риски, такие как на неопределенное время отложенная возможность возвращения на родину, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населенных пунктов. К сожалению, все это актуально и сегодня. И, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Напомним, что в минувший четверг пятницу в официальном твиттер-аккаунте МИД России уже появлялся появился твит, в котором спикер ведомства Мария Захарова обращала внимание граждан России на необходимость тщательно взвешивать риски при планировании зарубежных поездок: «В преддверии возобновления прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках, а возможно, вообще воздержаться от поездок».
Впрочем, спустя некоторое время текст твита был изменен и в нем уже не были упомянуты конкретные страны, но обозначен срок восстановления рейсов и заметно смягчилась и рекомендация воздержаться от поездок: «С 1 ноября будет возобновлено авиасообщение с рядом стран. Обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках и избегать неоправданных рисков».
При этом, как известно, ни о каком новом расширении списка «разрешенных для полетов» зарубежных стран так до сих пор и не объявлено.
Также большой резонанс получило на этой неделе заявление главы Роспотребнадзора Анны Попова, утверждавшей, что "из общего количества выявленных завозных случаев — больше 10 тысяч положительных тестов на коронавирус — 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой республики".
При этом, как отметили комментировавшие это заявление эксперты, в действительности «привезли в Россию коронавирус» лишь 0,6% от числа побывавших там наших туристов.
/TOURBUS.RU
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