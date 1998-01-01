«Интурмаркет-2021» решено провести не в марте, а в апреле

XVI Международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» на две недели позже, чем планировалось ранее — с 1 по 3 апреля 2021 года, - сообщили нашему порталу в пресс-службе организаторов экспозиции.

Как пояснила директор выставки Ольга Хоточкина, "такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой".

«Мы решили отодвинуть выставку подальше от зимы в надежде, что весной коронавирус заметно ослабнет. В этом случае даже две недели — значительный срок. Тем не менее, участники успеют представить на стендах и продать туры даже на майские праздники, не говоря уже о лете».

Отметим при этом, что ранее сообщалось, что «Интурмаркет» пройдет в Москве 16-18 марта будущего года. Однако на эти же даты запланировано и проведение в комплексе «Крокус-Экспо» ведущей весенней туристической выставки «МИТТ-2021».

Такие планы по проведению двух крупных туристических выставок в одни и те же даты, особенно учитывая крайне сложную обстановку в туристической и выставочной индустрии, вызвали удивление у профессионалов отрасли.

Как рассказали нам организаторы «Интурмаркета», регистрация посетителей на выставку продолжается. Среди причин принять участие в выставке ее организаторы назвали, в частности, возможность узнать о туристических предложениях всех регионов России, комфортные условия работы, насыщенную деловую программу, включающую более 150 мероприятий и «соблюдение беспрецедентных мер безопасности на площадке».

Напомним, что в прошлом году «Интурмаркет» прошел 12-14 марта на новой для себя площадке - в столичном Экспоцентре на Пресне - и стал последней туристической выставкой, которую удалось провести весной до введения в столице карантина в связи с эпидемией коронавируса.

/TOURBUS.RU