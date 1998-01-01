В Петербурге дополнительно поддержат сферу туризма

Власти Северной столицы продлили действие налоговых и имущественных льгот и расширили категории организаций, которые могут их получить

В рамках подписанного губернатором города Александром Бегловым третьего пакета мер поддержки бизнеса, включающего в себя 29 мероприятий, внимание уделено и помощи, ориентированной на компании сферы гостеприимства и туризма, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.





Третий пакет мер поддержки, разработанный Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию по предложениям профильных комитетов и ведомств, стал продолжением первых двух. «Из-за пандемии пострадали многие отрасли экономики и выросло количество людей, потерявших работу. Два пакета мер поддержки общей стоимостью 18 млрд рублей уже действуют, разработан третий, – подчеркнул Александр Беглов. - Мы продлеваем действие введенных налоговых и имущественных льгот и расширяем категории организаций, которые могут их получить».

В частности, компаний сферы туризма и гостеприимства касаются

шесть из 29 пунктов третьего пакета мер поддержки. Так, для организаций, осуществляющих деятельность в сфере гостеприимства предусмотрено снижение на 2021 год в два раза ставки налога на имущество. Кроме того, не будет увеличен размер арендной платы за объекты нежилого фонда и участки, арендодателем которых является Петербург, а Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса будет предоставлять займы малому бизнесу с целью финансирования выплат по заработной плате и начислений.

А действие оплаченных в 2020 году экскурсоводами и гидами-переводчиками аккредитаций, продлено на 2021 год.

Как пояснили в Комитете по развитию туризма Петербурга, «совместно с представителями отрасли прорабатывает и... льготы на налог на имущество за III и IV квартал 2020 года» для отелей. «В совокупности с уже принятыми общегородскими мероприятиями это позволит поддержать туристскую индустрию в сложный постковидный период», – считают в профильном ведомстве Смольного.

Глава Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев констатирует, что «в последние годы отрасль является драйвером развития экономики города и показывает опережающий рост». «В 2019 году туристы потратили в городе 376,8 млрд рублей, а только прямой вклад туризма в экономику составил 4,4% валового регионального продукта, – отмечает он. - Туризм – это 12% всего экспорта Петербурга и 44 % его неэнергетического b несырьевого экспорта.

Отрасль создает новые рабочие места и снижает уровень безработицы - в «высокий» сезон она обеспечивает занятость до 300 тыс. человек, а доходы до 500 тыс. петербуржцев так или иначе связаны с индустрией гостеприимства».

В этой связи он уверен, что «туризм имеет огромное значение не только для экономики, но и для социальной сферы Петербурга, и поэтому любые меры его поддержки надо приветствовать».

Названные властями меры поддержки отрасли становятся еще более значимыми на фоне процесса приема бюджета Петербурга на следующий год. Например, депутат от Партии Роста Оксана Дмитриева во время первого чтения документа в конце октября заявила, что «правительство выделяет более 200 млн рублей на событийный туризм и финансирует продвижение туристского потенциала Петербурга». «Какой туризм? – спросила она тогда. - Мы ещё «ковид» не победили!».

И предложила сэкономленные в т. ч. и на этом деньги направить на урезанные из-за нехватки средств программы ЖКХ и здравоохранения.

Вместе с тем представители сферы гостеприимства Петербурга обратилось к Александру Беглову с письмом, в котором просят не продлевать уже введенные до 29 ноября ограничения, касающиеся времени работы предприятий общепита, а также рассмотреть возможность отсрочки уплаты сниженного с помощью третьего пакета мер поддержки налога на имущество.

Кроме того, инициаторы обращения просят снизить ставку упрощенной стстемы налогообложения для предприятий туристской, гостиничной и сопутствующих отраслей, пострадавших в пандемию, с 6% до 1 % при объекте налогообложения «Доходы», а также с 15% до 5% - при объекте налогообложения «Доходы минус расходы» на 2021-2022 годы. А в дополнение к этим мерам бизнес просит губернатора обратиться и в правительство РФ с рядом других предложений по поддержке туристической отрасли.

/TOURBUS.RU