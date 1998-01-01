Новости Майя Ломидзе: «Благоприятные прогнозы пока что не сбылись» Исполнительный директор Ассоциации туроператоров рассказал об итогах этого драматичного года и своих прогнозах на новогодний период в ходе онлайн-пресс-конференции, проведенной РИА «Новости»

Какие меры государственной поддержки помогут туристической индустрии России устоять в пандемию, как изменилось поведение потребителей, и когда можно ожидать всплеска продаж туров на Новый год, в ходе пресс-конференции в РИА «Новости» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Как отметила Майя Ломидзе, благоприятные прогнозы о том, что мировой туристический сектор начнет активно восстановление летом, не сбылись. По ее словам, сегодня туристическая индустрия сосредоточена на внутреннем продукте, и в этом сегменте положение в российском туризме более выигрышное, чем в Германии, Франции или Испании. При этом, если в европейских странах турбизнесу оказывается материальная поддержка, то в России анонсированная масштабная программа помощи турбизнесу по существу «не вылилась ни во что». «Большая часть господдержки была направлена на малое и среднее предпринимательство. Крупные туроператоры, крупные отели, сфера речных круизов – никто из этих сегментов отрасли и представителей бизнеса в сферу среднего и малого предпринимательства не входит», - подчеркнула Майя Ломидзе. Она напомнила, что в список системообразующих вошли не все компании, и участие в списке тоже не дает дополнительных льгот и материальной помощи, которые позволили бы пережить кризисный период. По оценке АТОР, по-настоящему действенными мерами поддержки туриндустрии стали постановление правительства РФ об отсрочке обязательств туроператоров по турам, а также запуск акции по возврату туристического кешбэка за туры по России. По словам Майи Ломидзе, турбизнес надеется, что отсрочка уплаты налогов, о которой недавно говорил президент, коснется и туриндустрии. АТОР направил соответствующее письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. «Отсрочку всех налоговых платежей до конца 2020 года, при том, что обороты не восстановились совершенно, не стоит рассматривать как меру поддержки. Мы надеемся, что это отсрочка будет хотя бы до конца первого квартала. В идеале – на 6 месяцев, до конца первого полугодия 2021 года», - заявила она. Как подчеркнула исполнительный директор АТОР, стоит продумать более существенные меры налогового послабления для туротрасли. Например, снижение налоговых ставок или отмену ряда налогов. Говоря о прогнозе на предстоящий новогодний период, спикер отметила, что в топе спроса на праздники будут отечественные горнолыжные курорты и семейные путешествия. «Дело не только в том, что закрыты Альпы и другие горнолыжные курорты Европы, но и в целом в конъюнктуре спроса. Мы видим повышенный интерес к горнолыжному отдыху в этом сезоне. Спрос высокий и распределяется неравномерно. Хитом продаж зимы 20/21 ожидаемо будет Красная Поляна. В этом году там будет просто аншлаг», - рассказала Майя Ломидзе. Она подчеркнула, что без горнолыжного отдыха россияне не останутся. Туроператоры ставят чартеры на региональные горнолыжные курорты, в частности, на Шерегеш и Хибины. Майя Ломидзе также обратила внимание, что из-за информационного фона и ситуации с коронавирусом изменилось поведение потребителей - россияне опасаются планировать поездки в глубину, что привело к заметному сокращению глубины бронирований: «Продажи в массовом ценовом сегменте на новогодние праздники есть, но они пока очень аккуратные. Быстрее, чем средний ценовой сегмент, определяются с выбором потребители в дорогом и люксовом сегментах. Такая же картина наблюдалась и в летнем сезоне, дорогие объекты размещения бронировались в первую очередь». Что касается выездных направлений, то пока лидером продаж остается Турция. В бронированиях зимнего сезона востребован Занзибар, куда туроператоры ставят чартерные программы из регионов. Мальдивы для большинства туристов остаются дорогим направлением, по ОАЭ при большом спросе не хватает перевозки. Также туроператоры ждут и полной нормализации авиасообщения с Кубой. Как считает Майя Ломидзе, строить прогнозы о том, как будет выглядеть туротрасль после пандемии, преждевременно. «Отрасль еще не вышла из этого клинча. Все, что связано с обслуживанием людей, в пандемию пострадало очень сильно, в том числе и туризм. Сократилось количество потребителей. Только когда станут понятны перспективы завершения пандемии и появятся некие протоколы поведения, только после этого можно будет сказать, как поменяется отрасль», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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