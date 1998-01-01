Полетные планы российских туроператоров на кубинском направлении заметно изменились

Пока что полеты на кубинский остров Кайо-Коко смогут осуществлять только два туроператора

Как сообщает Ассоциация туроператоров, по последним данным в ближайшее время рейсы на Кубу из Москвы пока будут выполняться только на регулярной основе и только по одному маршруту – Москва – Кайо-Коко. Рейсы будут выполнять авиакомпании Nordwind и AZUR air.

По данным АТОР, Росавиация дала разрешение на выполнение двух рейсов в неделю из Москвы на Кубу (остров Кайо-Коко). Одна частота будет выполняться авиакомпанией Nordwind. Туры на этих рейсах реализуются туроператором PEGAS Touristik.

Первый рейс на Кайо-Коко вылетел вечером 3 ноября. Его вместимость составила 440 кресел (Boeing 777-200ER). Предполагалось, что рейс будет выполнен более вместительным бортом, но из-за погодных условий авиакомпания не успела его доставить к вылету. Из-за замены борта части туристов было предложено вылететь на Кубу 10 ноября или забронировать альтернативный тур в Турцию или на Занзибар с вылетом 9 ноября.

В дальнейшем Nordwind планирует летать на Кайо-Коко на Boeing 777-300ER (486 кресел).

Вторая частота на Кайо-Коко из Москвы будет выполняться авиакомпанией AZUR air. На этих рейсах будут летать туристы ANEX Tour и «Интурист». Авиакомпания также будет летать на Кайо-Коко 1 раз в неделю на Boeing 777-300ER. Первый рейс AZUR air на Кайо-Коко запланирован на 8 ноября.

Напомним, что ранее авиакомпания Royal Flight получила допуски межведомственной комиссии Росавиации на чартерные рейсы на Кубу. Авиакомпания заявила полетную программу. Однако запланированный на 3 ноября рейс Royal Flight на Кайо-Коко не состоялся.

«Авиакомпания не получила разрешение на вылет, и мы были вынуждены пересаживать туристов. В качестве альтернативы предлагаем туры на Занзибар с аналогичными условиями по продолжительности и условиям проживания.

Если цена выбранного тура на Занзибар превышает стоимость тура на Кубу, мы не берем доплаты от туристов», - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

По информации АТОР, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом также одобрил рейсы по маршруту Москва – Санта-Клара. Но Росавиация пока не дает разрешения на эти рейсы.

В PEGAS Touristik предлагают туристам, которые бронировали туры по этому направлению, перебронировать их на туры с проживанием на Кайо-Коко и Кайо-Гильермо. Также можно забронировать другое действующее направление.

От кубинской стороны пока не заявлен ни один перевозчик с рейсами в Москву. Участники рынка надеются, что российским авиакомпаниям разрешат занять эти свободные частоты, - отмечают в Ассоциации туроператоров.

/TOURBUS.RU