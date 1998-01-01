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Власти Греции вводят в стране новый всеобщий карантин до конца ноября

Местные эксперты ожидают, что восстановление туризма в Греции возможно только во второй половине 2021 года

Власти Греции вводят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября в Греции в связи с резким ростом случаев инфицирования коронавирусом. Об этом объявил сегодня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, сообщает ТАСС. Власти Греции вводят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября в Греции в связи с резким ростом случаев инфицирования коронавирусом. Об этом объявил сегодня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

По словам премьера, карантин в ноябре не будет полностью похож на тотальную изоляцию, которая имела место в марте. "Граждане будут выходить на улицу с отправкой СМС, будут продолжать работать детские сады, начальные и специальные школы ", - сказал глава правительства. "Граждане будут выходить на улицу с отправкой СМС, будут продолжать работать детские сады, начальные и специальные школы

" Но гимназии и лицеи будут закрыты. Большая разница заключается в том, что теперь использование защитной маски становится обязательным при всех передвижениях граждан", - продолжил премьер-министр.





" За последние пять дней мы наблюдаем экспоненциальный рост числа заболевших. Почти 10 тыс. случаев за пять дней. Мы увидели значительное увеличение количества госпитализаций, числа интубированных пациентов, количества отделений интенсивной терапии, которые нам пришлось использовать, плохое соотношение между числом госпитализаций и выписок выздоровевших" , - объяснил премьер причины введения всеобщего карантина.

По словам г-на Мицотакиса, " меры будут действовать три недели. Они должны позволить, чтобы у нас был относительно нормальный декабрь и то, что будет похоже на празднование Рождества в предыдущие года ". "



При этом премьер пояснил, что с введением всеобщего карантина возникнут большие финансовые проблемы. " Наш долг - иметь финансовые резервы. Греция располагает сейчас более €37 млрд. Первой нашей заботой будет поддержка самых слабых слоев населения", - сказал г-н Мицотакис, добавив, что представители Минфина позднее объявят о новых мерах поддержки бизнеса и населения.





По информации ТАСС, суточный прирост инфицированных в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем от тысячи до 1,6 тыс. Антирекорды по числу зафиксированных заразившихся в стране были отмечены 4 ноября (2 646), 3 ноября (2 166) и 31 октября (2 056). Постоянное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Греции фиксируется с конца июля, когда было снято большинство ограничений для населения и начался массовый туризм внутри страны и из-за рубежа.

Власти в последнее время уже вводили ограничения для отдельных регионов. Так, со вторника на 14 дней была объявлена "локальная изоляция" в регионах Салоники и Сере. Теперь эти меры распространяются до 30 ноября на всю страну.



При этом, по оценке Греческой туристической конфедерации (SETE), турбизнес Греции по итогам года потеряет около 80% дохода, выручка не превысит 3,5 млрд евро. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достиг отметки в 18 млрд евро.



Президент Греческой туристической конфедерации (SETE) Яннис Рецос уверен, восстановление туризма в Греции возможно только во второй половине 2021 года, сообщило ранее местное издание GTP. По словам специалиста, греческая туристическая индустрия «выздоровеет», если ситуация в области здравоохранения улучшится, а страны ЕС выработают общие правила для туризма.

Еще одним условием восстановления туризма Яннис Рецос назвал поддержку отрасли со стороны государства, в частности, снижение НДС на все туристические пакеты.



Напомним, что 7 сентября Греция открыла границу для российских граждан с квотой не более пятисот туристов в неделю.

При этом греческая авиакомпания Aegean Airlines открыла ранее продажу билетов на новый рейс из Афин в Москву. Программа была заявлена на период с 25 октября этого года до 30 октября 2021 года с частотой дважды в неделю на самолетах Airbus A320. Однако полеты пока что так и не начались.

/ TOURBUS.RU