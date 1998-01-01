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В России создана организация по продвижению туризма

Уже в следующем году новая АНО «Развитие туризма» получит из госбюджета 1,3 млрд рублей

Правительство России распорядилось учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) «Развитие туризма» для продвижения отдыха в России, при этом управлять ей будет Ростуризм, - сообщает сегодня «Интерфакс».

«Целью деятельности АНО «Развитие туризма» является содействие разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение национального туристического продукта, а также содействие в продвижении региональных туристических продуктов на внутреннем и мировом туристических рынках», — говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на правовом портале Кабмина.

Как следует из пояснительной записки к проекту, опыт развития туризма в странах-лидерах по привлечению путешественников и их темпы роста въездного и внутреннего туризма, указывают на необходимость создания в России центра маркетинговых компетенций, который позволит реализовать эффективную форму управления продвижением и продуктом, направленную на достижение целей стратегии по развитию туризма до 2035 года.

Отмечается, что финансовое обеспечение организации будет осуществляться в том числе за счет субсидий из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Ростуризму на соответствующий финансовый год и плановый период.

В 2021 году компании планируется выделить 1,3 млрд рублей субсидий.

Как следует из документа, «АНО "Развитие туризма" также будет осуществлять мониторинг узнаваемости и анализ потребительского отношения к туристическому бренду РФ, содействие в разработке концепций организации и обеспечения деятельности туристско-информационных центров (ТИЦ), представительств и филиалов организации на территории РФ и за рубежом, создание, модернизацию и продвижение интернет-сайтов, мобильных приложений, цифровых и виртуальных решений и иных решений рекламного и PR-характера, способствующих повышению конкурентоспособности и продвижению национального и региональных туристических продуктов РФ на внутреннем и мировом рынках, содействие в организации выставок, деловых и культурных программ, отраслевых и профессиональных форумов и других мероприятий по туризму, проходящих на территории РФ или в мире, выполнение научных исследований и другие функции».

В 2019 году глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что ее ведомство планирует создать «центр маркетинговых компетенций».

Она подчеркивала, что организационно-правовая форма некоммерческой организации наиболее удобна для такого проекта, так как это «гибкий механизм для принятия быстрых решений», которых требует сфера маркетинга. Отметим также, что на прошлой неделе состоялось первое заседание Правительственной Комиссии по развитию туризма в РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Всего в состав комиссии вошло 129 человек, среди которых представители всех субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Администрации Президента, Федерального Собрания и отраслевых общественных организаций.

Председатель комиссии – зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Заместители председателя комиссии – руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и помощник президента РФ Игорь Левитин. Со стороны органов власти в Комиссию вошли замглавы Минприроды Елена Панова, замминистра транспорта Александр Нерадько, замглавы Минстроя Дмитрий Волков, замминистра культуры Ольга Ярилова, и др.

В состав комиссии также вошли представители общественных организаций в сфере туризма. Среди них – исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и др.

/TOURBUS.RU